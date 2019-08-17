Питание «по местности»

Хотите изменить образ жизни, сесть на диету, здоровье не позволяет питаться тем, чем хотелось бы? Замечательно, если вы любите кушать натуральное. А если еще и предпочитаете только местную пищу, то вам есть название – локаворы. Что такое локаворство и с чем его едят, расскажет журнал «КП-Авиа».

Во всем мире

Всех больше локаворов можно встретить в США, Канаде и в Европе. Они убеждены, что полезными являются только те овощи и фрукты, которые были произведены неподалеку. Вот недавно и жители России начали присоединяться к этому течению. Ведь такое питание и полезно для здоровья, и хорошо влияет на фигуру. Всего лишь за считанные недели можно сделать свое тело сногсшибательным и улучшить самочувствие.

Многие люди локаворят несознательно, потому что цены не позволяют изрядно тратиться на заморские продукты, а приготовить что-то нужно. Кто имеет огород – счастливчик, а кто нет – идет на рынок или к местным бабушкам. Продают они чаще всего домашние яйца, молочные продукты, овощи из собственной грядки и много чего другого. После всего этого натурального уже и не хочется употреблять ГМО. Врачи уверяют, что при употреблении «родных» овощей, фруктов и ягод повышается иммунитет, пропадает целлюлит и стул становится стабильным. Помогает локаворство избавиться от шлаков. Да и просто поесть свежеприготовленной пищи намного дешевле, вкуснее и полезнее, нежели регулярно употреблять бутерброды или применять быстрые перекусы.

Хотите чай? Не проблема. Возьмите пару листиков смородины, мяты, малины, можно еще и яблони: запарьте минут на 10 и будет замечательно. Попробуйте хотя бы неделю питаться только овощами и ягодами и вы увидите, какой чистой и сияющей станет ваша кожа. В мире уже проверено, только правильное питание – залог здоровья и долголетия.

Многие люди локаворят несознательно, потому что цены не позволяют изрядно тратиться на заморские продукты, а приготовить что-то нужно. Кто имеет огород – счастливчик, а кто нет – идет на рынок или к местным бабушкам.

Принципы локаворства

Региональный. Тут важно определиться, насколько далеко вы «отодвинете» допустимые границы. Ими будет собственный огород, географические границы области или страны. И еще будете ли вы давать себе поблажку и изредка употреблять яства заморские. В небольшом количестве локаворская кухня их допускает.

Сезонность. Появиться на столе в сыром или приготовленном виде должно только то, что соответствует сезону. Середина января не время для сбора урожая клубники, вот и не надо ее разыскивать в супермаркете. Помидорам и огурцам тоже рановато. И их не надо. Летние овощи-фрукты зимой привозятся из других стран, поэтому на них остается так называемый транспортный след. Он подразумевает обязательную химическую обработку.

Сохранение экологии. При перевозке местных продуктов нужно гораздо меньше транспорта, а соответственно, и топлива. Меньше топлива – меньше вредных выбросов в атмосферу.

Использование натурпродуктов. Локаворы категорически против пестицидов, консервантов и прочей химии, а также генной инженерии.

Поддержка отечественного производителя. Локаворы выбирают проверенных фермеров, если нет своего огорода, и все покупки делают у них, игнорируя маркеты. Они ходят на сельскохозяйственные рынки, дотошно расспрашивая продавцов и обращая внимание на то, что нам и в голову не придет спросить. В плане рецептов приверженцы локаворства ориентируются на традиционную кухню своей страны.

Гармония с природой. Жить в такт с биологическими часами. Когда организм получает самые свежие, сезонные овощи и фрукты, он становится более крепким, нежели когда имеют место продукты, созревшие в далеких странах.

Наша справка

Слово «локавор» в переводе с английского «local» – местный, и с латинского «vocare» – кушать. Оно возникло 16 лет назад, чтобы дать определение тем людям, которые едят только выращенные у себя на грядке продукты или те, которые были изготовлены в радиусе 160-200 км (100 миль). При этом они полностью не отказываются от завозных продуктов, а только осознанно ограничивают себя от них.

Комментарий эксперта

Регулярность и разнообразие

Заместитель главного врача республиканского врачебно-физкультурного диспансера, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Оксана Половникова:

Наиболее разумные и вкусные меню – это блюда национальной кухни, блюда знакомые и любимые, традиционные для предшествующих поколений семьи.Фото: Екатерина САВЕНКО

Известный исследователь в области питания Вильям Похлебкин обратил внимание на важность традиционного питания: «Это подлинная концентрация кулинарного опыта за много веков, причем опыта, учитывающего природно-географическую среду обитания и пищевое сырье каждого отдельного народа. Лучше и вернее такого опыта ничего быть не может. Первое условие правильного питания – не слишком удаляться от своей национальной кухни». Поэтому приступать к локаворскому образу жизни или нет – решаете только вы. Главное – всегда помните, что питание должно быть регулярным и максимально полезным.

Красители, усилители вкуса, искусственные заменители натуральных продуктов, вкусовые добавки – все это оказывает негативное влияние на организм человека. Стоит задуматься о том, чтобы ввести в свой повседневный рацион экологически чистые продукты. Конечно, наиболее разумные и вкусные меню – это блюда национальной кухни, блюда знакомые и любимые, традиционные для предшествующих поколений семьи.

Не менее важно создать продуктовое, вкусовое и кулинарное разнообразие: мясная, рыбная, растительная и другая пища в ее горячем, холодном, соленом, квашеном, вяленом и ином виде, причем пища, сдобренная пряностями, и пресная, и сладкая, и острая, и кислая. Такая пища и будет самой здоровой и полезной.

Лайфхак от локаворов

Ромашковое желе на завтрак

Насыпьте в большой подогретый чайник ромашковый чай и сахар, влейте кипящую воду, дайте настояться 4-5 минут. Замочите в холодной воде желатин. Процедите чай в кувшин. Отожмите желатин, добавьте его в горячий чай, перемешайте до растворения. Дайте полностью остыть, разлейте по порционным бокалам и поставьте в холодильник минимум на 6 часов.

Огуречный лосьон на ночь

Тщательно вымойте средний огурец, промокните бумажной салфеткой, мелко порубите вместе со шкуркой. В огнеупорной посуде доведите до кипения один стакан молока. Добавьте к молоку 3 ст.л. огуречных кубиков и проварите их в молоке 5-7 минут. Подождите до полного остывания молочно-огуречной смеси и процедите ее. Храните смесь в холодильнике 2-3 дня.

Мороженое из ряженки для удовольствия

Возьмите одно яйцо, отделите желток от белка. Белок взбейте с двумя ложками сахара до образования крепких пиков. Затем растопите плитку шоколада. Еще две ложки сахара разотрите с желтком, шоколадом и ванилином. 500 мл 4%-ной ряженки взбейте миксером, после чего добавьте остальные ингредиенты и снова взбейте. Разлейте массу в порционные ёмкости и уберите в морозильную камеру холодильника на 6-7 часов.