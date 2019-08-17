Видза олан, этикет!

Общаясь с людьми, мы часто используем слова речевого этикета — приветствия, прощания, извинения. Они передают близким сердцу людям теплоту своих чувств и указывают на готовность человека находить компромиссы, выслушивать точку зрения окружающих и не чувствовать себя стесненно в обществе незнакомцев. Добрые и ласковые слова приятно слышать от любого человека. Главное – произносить их искренне.

Обращения Шыöдчанкывъяс

Бесценный (-ая) — дона, муса

Уважаемый (-ая) — пыдди пуктана

Дорогой (-ая) — дона

Золотой (-ая) — зарни

Любимый (-ая) — сьöлöмшöр, диал. жальö

Милашка — мусук

Солнышко — югыдлун, шондi

Ягодка — оз тусь

Голубка — диал. мада

Голубчик — бобук

Звездочка — кодзув

Красавица — рочакань

Приветствия Чолöмалан кывъяс

Доброе (-ый, -ой) утро (день, вечер, ночи)!

Бур асыв (лун, рыт, вой)!

Здравствуйте! Видза оланныд!

Привет! Чолöм!

Приветствую! Чолöмала!

Честь труду! Удж да мог!

Благодарность Аттьöалöм

Спасибо! Аттьö!

Спасибо большое! Се пасибö!

Спасибо тебе с головы до ног! Пасибö юрсяньыд да кокöдзыд!

На здоровье! Бур вылö!

Не за что! Нинöмысь!

Пöжалуйста!

Пожелания Сиöмъяс

Всяких благ тебе! Став бурсö тэныд!

Долгий век и большого счастья! Кузь нэм да бур шуд!

Жить-поживать, долгих лет и большого счастья! Овны да вывны, кузь нэм да бур шуд! (говорят, когда входят в новый дом)

Ни пуха ни пера! Мед удайтчас!

Попутного ветра! Бöрöн тöлöн!

Хлеб да соль! Нянь да сов!

Приятного аппетита! Бур выть! Бур нур!

Чай с сахаром! Тшай-сакар! (говорят, когда приходят во время чаепития)

Приглашение Корöм

В ногах правды нет, садись! Кокыд кызас, пуксьы (букв. ноги отекут, садись)

Милости просим! Шойччы да шонтысь!(букв. отдыхай и грейся)

Добро пожаловать! Видза корам!

Просьба Корöм

Не осуждай! Эн дивит!

Прошу помочь! Кора отсавны!

Прошу прощения! Кора прöща!

Ради бога! Пожалуйста! Ен могысь!

Прощание Янсöдчöм

Береги себя! Видз асьтö!

Боже, сохрани! Енмöй, видз!

До свидания! Аддзысьлытöдз!

Не забывай! Эн вунöд!

Приходи впредь! Водзö волы!

Прощай! Прöщайт!

Счастливого пути! Бур туй!

Типун тебе на язык!

Аслыд шоныд питшöгад! Букв. В твою теплую пазуху!

Голя розяд мед чирей петас! Букв. Пусть в горле чирей выскочит!

Дзимбыр горшад! Букв. Дресву тебе в горло!

К ч кучик горшад! Букв. Заячью шкуру тебе в горло!

Кляп тэныд вомад! Букв. Кляп тебе в рот!

К рт н ш плешкад! Букв. Железный обух тебе в лоб!

Кос ув сь л мад! Букв. Сучок тебе в сердце!