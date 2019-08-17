2019-08-02T19:07:54+03:00
Общество

Видза олан, этикет!

Говорим по-коми вежливо
Поделиться:
Добрые и ласковые слова приятно слышать от любого человека. Главное – произносить их искренне.Добрые и ласковые слова приятно слышать от любого человека. Главное – произносить их искренне.
Изменить размер текста:

Общаясь с людьми, мы часто используем слова речевого этикета — приветствия, прощания, извинения. Они передают близким сердцу людям теплоту своих чувств и указывают на готовность человека находить компромиссы, выслушивать точку зрения окружающих и не чувствовать себя стесненно в обществе незнакомцев. Добрые и ласковые слова приятно слышать от любого человека. Главное – произносить их искренне.

Обращения Шыöдчанкывъяс

Бесценный (-ая) — дона, муса

Уважаемый (-ая) — пыдди пуктана

Дорогой (-ая) — дона

Золотой (-ая) — зарни

Любимый (-ая) — сьöлöмшöр, диал. жальö

Милашка — мусук

Солнышко — югыдлун, шондi

Ягодка — оз тусь

Голубка — диал. мада

Голубчик — бобук

Звездочка — кодзув

Красавица — рочакань

Приветствия Чолöмалан кывъяс

Доброе (-ый, -ой) утро (день, вечер, ночи)!

Бур асыв (лун, рыт, вой)!

Здравствуйте! Видза оланныд!

Привет! Чолöм!

Приветствую! Чолöмала!

Честь труду! Удж да мог!

Благодарность Аттьöалöм

Спасибо! Аттьö!

Спасибо большое! Се пасибö!

Спасибо тебе с головы до ног! Пасибö юрсяньыд да кокöдзыд!

На здоровье! Бур вылö!

Не за что! Нинöмысь!

Пöжалуйста!

Пожелания Сиöмъяс

Всяких благ тебе! Став бурсö тэныд!

Долгий век и большого счастья! Кузь нэм да бур шуд!

Жить-поживать, долгих лет и большого счастья! Овны да вывны, кузь нэм да бур шуд! (говорят, когда входят в новый дом)

Ни пуха ни пера! Мед удайтчас!

Попутного ветра! Бöрöн тöлöн!

Хлеб да соль! Нянь да сов!

Приятного аппетита! Бур выть! Бур нур!

Чай с сахаром! Тшай-сакар! (говорят, когда приходят во время чаепития)

Приглашение Корöм

В ногах правды нет, садись! Кокыд кызас, пуксьы (букв. ноги отекут, садись)

Милости просим! Шойччы да шонтысь!(букв. отдыхай и грейся)

Добро пожаловать! Видза корам!

Просьба Корöм

Не осуждай! Эн дивит!

Прошу помочь! Кора отсавны!

Прошу прощения! Кора прöща!

Ради бога! Пожалуйста! Ен могысь!

Прощание Янсöдчöм

Береги себя! Видз асьтö!

Боже, сохрани! Енмöй, видз!

До свидания! Аддзысьлытöдз!

Не забывай! Эн вунöд!

Приходи впредь! Водзö волы!

Прощай! Прöщайт!

Счастливого пути! Бур туй!

Типун тебе на язык!

Аслыд шоныд питшöгад! Букв. В твою теплую пазуху!

Голя розяд мед чирей петас! Букв. Пусть в горле чирей выскочит!

Дзимбыр горшад! Букв. Дресву тебе в горло!

К ч кучик горшад! Букв. Заячью шкуру тебе в горло!

Кляп тэныд вомад! Букв. Кляп тебе в рот!

К рт н ш плешкад! Букв. Железный обух тебе в лоб!

Кос ув сь л мад! Букв. Сучок тебе в сердце!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварийной посадки А 321 в Подмосковье, в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елене Лапуцкой. "Комсомолка" узнала, что об этом думает сама девушка [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
В Печоре пьяный мужчина угнал Audi и через 100 метров попал в ДТП
В Ухте ищут водителя, сбившего 15-летнюю девочку
Под Сосногорском мужчина пытался взять кредит и лишился денег
Сыктывкарцев зовут смотреть кино, сидя на траве
В Сыктывкаре перекроют две улицы
Набережную в Сыктывкаре покроют гранитом
Комистат насчитал жителям республики зарплату в 55 тысяч рублей
Специалист объяснил, почему медведя-нелегала Прошу хотят выпустить именно в лесах Коми
«Хор Турецкого» устроит для сыктывкарцев народное караоке
РЖД запустит дополнительные поезда из Коми на юг и обратно
Медведя-нелегала Прошу отправят из Эстонии в Коми для реабилитации
В Воркуте сотовый оператор установил антненну вблизи жилых домов
В Сыктывкаре на два дня перекроют улицу Орджоникидзе
Новый арт-объект "Усинск" за 1,5 миллиона рублей уже дал трещину
В микуньской колонии прошла первая в этом году свадьба
В Коми хотят оплатить проезд на общественном транспорте не только детям, но и студентам
Мотивация от судебных приставов: владелец ТРК и кинотеатров в Сыктывкаре выплатил 3 миллиона долгов
Все пляжи и места отдыха у воды в Коми закрыты
Тяжелобольному мальчику из Коми собирают деньги на беговую дорожку
Стал известен маршрут "Заполярной Велоночи 2019" в Воркуте
В Коми водители смогут найти дорожные камеры с помощью онлайн-карты
Воркутинский убийца показал посетителям ресторана видео собственного преступления
Сыктывкарский приют для собак "Друг" пристроит питомцев на фотовыставке
Дороги в Усть-Куломском районе снова затопило
Интинка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужбы