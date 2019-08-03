Как это устроено: сыктывкарская компания превращает пластиковый мусор в строительные материалы

Несмотря на все призывы беречь природу нашей страны, мы не можем убежать от повсеместных мусорных свалок, которых с каждым днем становится все больше и больше. Один из вариантов решения этой чумы 21 века – переработка отходов, в том числе пластика, который сейчас составляет костяк этой проблемы. Но как же на деле выглядит эта самая переработка и что потом делают с материалом, получившим вторую жизнь?

Для ответа на этот вопрос «КП-Коми» отправилась на предприятие «ГринТехКоми», которое с 2016 года превращает пластиковые отходы в строительные материалы. Экскурсию нам провел генеральный директор компании Анатолий Рубаняк, который пояснил, что используемая ими технология производства известна еще с советских времен.

В дело идут обычные пакетыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Компания пытается больше рассказывать людям о том, что мы производим, из чего производим. Мы стараемся поддерживать экологию нашей республики. Вторичные полимеры, которые поступают на производство – все наши. Мы не используем какие-либо привозные материалы, так сказать, своего хватает, - поясняет основатель «ГринТехКоми».

Один из компонентов плитки - обычный песокФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Рядом с входом на предприятие можно ознакомиться и с продукцией компании. Вся она сделана из смеси переработанного пластика и песка: тротуарная плитка, черепица, водостоки, канализационные люки.

Пластиковая крошкаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Весь процесс превращения мусора в строительные материалы происходит в одном помещении. Сначала весь пластик, который заранее рассортирован по цвету и видам, дробят в сухую смесь, напоминающую опилки. Она абсолютно безвредна, так как изготовлена из материалов, которые окружают человека каждый день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="432" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/723840" frameborder="0"></iframe> Экскурсия на производство "ГринТехКоми".Ольга СОЛОВЕЙ

Пластик сортируют по цветам и видуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Затем ее смешиваются с просеенным и просушенным песком, который добывают прямо со дна Сысолы. В полученную смесь можно добавить цветовой пигмент, который выбирает сам заказчик изделия. Потом эту массу кладут в печь – экструдер. Там будущая плитка плавится и размягчается. Завершающий штрих – придание изделию окончательной формы в прессе и охлаждение материала.

Здесь песок смешивается с пластикомФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Директор «ГринТехКоми» подчеркивает, что эта плитка во многом превосходит бетонную, так как у нее намного выше ударопрочность и она не боится даже 70-градусных холодов. Преимущество своего товара Анатолий продемонстрировал наглядно, взяв молоток и несколько раз со всей силой ударив по плитке. После такого нелегкого испытания на новом изделии не осталось ни царапинки.

Экструдер - машина для непрерывной переработки полимерного сырьяФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Интересно, что того, чтобы изготовить одну полимерно-песчаную плитку необходимо переработать примерно один килограмм пластиковых пакетов, которые компании поставляет организация-партнер.

- Пластик поставляют со всех уголков нашей республики: Печора, Ухта, Усть-Цильма и многих других. Сейчас люди начали задумываться о том, что экология вокруг нас страдает, - подмечает Анатолий Рубаняк.

Готовое изделиеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На сегодня компания «ГринТехКоми» переработала уже 80 тысяч килограммов пластика, который, как напомнил Анатолий, может гнить в земле от 400 до 500 лет.

- Как я говорю своим клиентам: "Все предприятия что-то перерабатывают, и после них остается что-то, а мы перерабатываем что-то и после нас не остается ничего", - отметил директор компании.

Посмотреть видео-экскурсию по производству "ГринТехКоми" вы можете в нашей группе в "ВК".

Компания производит тротуарную плитки, черепицу, водостоки, канализационные люки.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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