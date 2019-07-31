«Пассажиры спрашивают, как я до такого докатилась». Одной из маршруток Сыктывкара управляет многодетная мама с боевым характером

Надежда Киселева — единственная женщина-водитель автобуса в Сыктывкаре. Уже несколько месяцев она возит пассажиров на микроавтобусе из Сыктывкара в Эжву и обратно. Она рассказала «КП в Коми», почему перед каждым рейсом читает молитвы и зачем возит с собой подушку.

С такси - на автобус

Впервые Надежда села за руль в 12 лет. Рулить по сельским дорогам на старенькой «копейке» ей давал папа. Лихая девчонка не боялась управлять и трактором на сенокосе. «Отец мечтал о сыне, но у него только я и сестра. Наверное, поэтому у меня характер наполовину мужской», - размышляет она.

Легковую машину Надежда водит уже десять лет. В последние годы она трудилась уборщицей и параллельно подрабатывала в службе такси. Получать права на вождение автобуса не планировала, но однажды решила, что это ей необходимо:

Надежда любит свою работу. Ради нее она готова выезжать из дома в 4 утраФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Я верующая. Часто мы с паломниками ездим по святым местам в Коми, в моей машине хватает места. Думаю, а если больше людей будет? Придется же пересаживаться на микроавтобус, а у меня нет прав. Подумала и выучилась по категории «Д». Дети спрашивали, мол, зачем тебе это? Отвечаю — пусть будет, - рассказывает женщина.

После окончания курсов Надежда увидела объявление о наборе водителей в Сыктывкарское АТП №1. Переступала порог отдела кадров с чувством страха и надежды. Переживала: «Кому я здесь нужна?». Однако резюме оставила и верила, что ее возьмут. Но звонка не было. Случайная встреча с кондуктором, которая села в ее такси, подтолкнула в скорейшему разрешению ситуации. Та рассказала, что в компании есть микроавтобусы, куда сажают новичков, и посоветовала идти к начальнику автоколонны, что сыктывкарка и сделала. Вскоре Надежду позвали на стажировку.

Чисто по-женски

Для новой работы пришлось перекраивать семейный быт и преодолевать страхи. Надежда — одинокая, но счастливая мама дочки и трех сыновей, самому младшему всего четыре года. Переживала, смогут ли дети без нее управляться? На семейном совете Киселевы определили, что младшего в садик будет снаряжать старшая дочка, а готовить ужин дети будут по очереди.

Еще один страх - вклиниться в мужское царство и преодолеть стереотип, что женщина и автобус вещи несовместимые, - преодолела не сразу. В первые месяцы на Надежду поглядывали искоса, а некоторые коллеги даже отворачивались. Но таких было меньшинство. Кураторы-водители на стажировке с готовностью учили Надежду премудростям вождения и общения с пассажирами. И своей поддержкой они снизили градус страха.

«За все месяцы работы только один раз и накрасилась» - смеется НадеждаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В конце марта Надежда впервые за рулем пассажирского «Мерседес» отправилась по маршрутам №3 и №33. Сначала без косяков не обошлось:

- На третий день я отъехала от гаража, как мне казалось, по расписанию. Вдруг сигналит коллега, намекая, что я забираю его время. Чтобы в такие ситуации больше не попадать - перед глазами всегда держу раскладку времени маршрута, - рассказывает Надежда. Со временем отношения с коллегами-мужчинами выровнялись.

Без разговоров

Пассажиры не перестают удивляться, когда видят в автобусе шофера-женщину. Впрочем, Надежда к этому привыкла:

- Когда работала в такси, многие недоумевали, что за рулем такси сидит женщина, и интересовались, как я докатилась до такой жизни. Тут история повторяется. На днях пассажир выдал фразу: «Понимаю в такси водитель-женщина, но вот в маршрутке —нонсенс», - смеется автоледи.

Со временем Надежда заметила, что водители и даже прохожие на улицах показывают ей большой палец — символ ободрения.

Надежда любит пассажиров. Когда их мало, то день тянется бесконечно долго, а когда много, то ехать веселей.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- На стажировке бывалые водители говорили, мол, всегда говори «спасибо» и «здравствуйте», смотри проездные и никогда не ругайся. Так и стараюсь себя вести. Мои пассажиры тоже вежливые и приятные. Единственное, что не люблю, когда сядут рядом и начнут болтать за жизнь. Таких прошу не отвлекать меня от дороги, - делится водитель.

Но пассажиров Надежда любит. Когда их мало, то день тянется бесконечно долго, а когда много, то ехать веселей. Но порой от осознания ответственности за жизнь пассажиров у водителя потеют руки. Самое большое опасение — случайно зажать человека автоматическими дверями. Теоретически это невозможно, но тревога остается. Кстати, перед рейсом Надежда обязательно читает утренние молитвы. По ее словам, это дарит ей чувство защиты.

В дальний путь

Первый рейс Надежды стартует в 5.15. Из дома летом ей приходится выезжать в 4 утра. Зимой же придется вставать в три утра, чтобы успеть разогреть машину перед рейсом.

- Если рабочий день начинается в 5 утра, то заканчивается в 7 вечера. Помою машину, сдам ее и дома уже в 9 вечера. На другой день выезд ставят в 6.15, чтобы успела немного выспаться. Как правило, два дня работаю, два дня отдыхаю. Я столько выходных в жизни не видела! - рассказала Надежда.

Перерыв на отдых у водителя автобуса - целых четыре часа. За это время Надежда успевает поесть и поспать. На этот случай у нее всегда с собой простыня и подушка, которые она расстилает на задних сиденьях и дремлет почти час. Это дает дополнительные силы до вечера. Правда, иногда спросонья автоледи долго вспоминает, в какой части Сыктывкара она припарковалась.

Против усталости помогает дневной сон - в обеденный перерыв водитель позволяет себе вздремнуть часикФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В дни смен Надежду с нетерпением ждут дома дети и звонят с вопросами, когда она приедет:

- Придешь домой, хочется помолчать, завалиться на кровать. Но как я это своим детям скажу, они меня целый день не видели. Приказываю себе, мол, перетерпи, - делится женщина.

Хотя стаж водителя маршрутки у Надежда всего три месяца, она уже готова рискнуть на дальние рейсы, которые ее только притягивают. «Хотела бы поработать на междугородних рейсах, например, в Ухту или Микунь», - делится Надежда. Единственная женщина водитель-автобуса в Сыктывкаре считает себя счастливым человеком. «У меня четверо детей, любимая работа, выходные с семьей. Чем не счастье?»

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