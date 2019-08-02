Житель Коми обнаружил огромный след снежного человека

Житель Усть-Куломского района Михаил Смирном недалеко от поселка Диасёръя обнаружил гигантский след. Мужчина предполагает, что его оставил снежный человек.

Житель Коми Михаил Смирнов, который прославился на всю Россию благодаря «чухлэмскому йети», нашел следы снежного человека в пяти километрах от родного поселка. Исследователь йети залил след гипсом. Благодаря слепку, который скоро отправится в фонд «Криптосфера» можно увидеть широту и длину ступни неопознанного существа.

Фото Михаила Смирнова

Михаил занимается исследованием снежного человека уже много лет. В первый раз он увидел снежного человека 20 лет назад около деревни Югыдтыдор у лесной речки Черь, когда охотился на куницу.

- Я возился с капканом, вдруг чувствую, что кто-то на меня смотрит. Поднял голову и увидел в 60 метрах от меня человекообразное существо. Испугался, не помню, как добрался до лесной избушки, как провел ночь. Наутро с ружьем вернулся туда, нашел огромные человекоподобные следы, пошел по ним, но через 600 метров они исчезли. Второй раз видел снежного человека 4 года назад у озера Кадам, где собирал ягоды. Он прошел мимо меня и почти скрылся из виду, когда я сообразил, что в кармане лежит телефон и начал снимать человекоподобное существо. Но запись была плохого качества, - рассказывает исследователь.

Фото Михаила Смирнова

Михаил Смирнов признался, что давно мечтает внести вклад в доказательство существование снежного человека, в чем нисколько не сомневается. По его словам, многие его земляки видели йети, но молчат о встрече с лесным гостем, как будто боятся, что их засмеют.

Отметим, что в прошлом году Коми стало центром притяжения исследователей снежного человека со всей России. Причина - неопознанное существо, которое попало в видеоловушку жителя Коми Михаила Смирнова. Чтобы увидеть йети, в Сыктывкар даже приехал кандидат исторических наук, президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера» Игорь Бурцев. Экспедиция исследователей снежного человека проходила в июле недалеко от села Чухлэм Сыктывдинского района Коми. В сентябре подвели ее предварительные итоги, которые гласили: снежный человек в Коми – не выдумка.

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