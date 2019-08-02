Первому в Сыктывкаре «магазину без денег» требуется помощь благотворителей

Не так давно в Сыктывкаре появился первый магазин для тех, у кого нет денег расплатиться за покупку. Этим летом магазин был вынужден приостановить работу: не хватает денег на аренду помещения.

«Магазин без денег» - это проект общественного движения «Родник». Он открылся в конце 2018 года и проработал до начала июня. У руководителей проекта нет денег, чтобы заплатить за аренду помещения, поэтому они обращаются за посильной помощью ко всем неравнодушным.

- Наш магазин добрых дел «Родник» посильно помогал от чистого сердца всем, кому это было необходимо, всем, кто в силу жизненных обстоятельств не может приобрести одежду в обычном магазине. В наш магазин приносят действительно много одежды, и она действительно нужна людям. Это говорит о том, что он востребован, таких проектов в городе больше нет! Мы планировали открытие с 1 августа, но спонсора пока не нашли, а аренду платить надо. У нас образовался долг в 39 000 рублей, что мешает открытию магазина, - сообщают руководители «Родника».

Они просят неравнодушных горожан оказать посильную помощь для реализации социального проекта, который не имеет аналогов в столице Коми.

Реквизиты для помощи:

КАРТА СБ 5336 6900 3853 3859 на имя Ирина Р. привязана к телефону 89128633311. При перечислении денег необходимо сделать пометку «Родник».

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