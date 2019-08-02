Мастер-класс по первобытной живописи и вечер ретро-музыки: первые августовские выходные в Сыктывкаре

Первые августовские выходные не порадуют сыктывкарцев теплом, зато согреют искусством. С 2 по 4 августа в столицу Коми ждет много событий, связанных с музыкой, живописью и поэзией. Любителям музыки стоит отправиться на концерт группы «Ни на Йоту» или на танцевальный вечер ретро-клуба в «Октябре». Те, кого интересует живопись, смогут больше узнать о современном искусстве на площадках биеннале. Для поклонников изобразительного искусства есть полярный вариант — мастер-класс по первобытной живописи. Стихолюбы также не останутся без мероприятия: в «Револьт-центре» пройдет первая встреча поэтического клуба «Жги глаголом». Подробности всех событий — в афише.

Группа "Ни на Йоту". Источник: https://vk.com/ninayotu

ЧТО: Музыканты сыктывкарской группы «Ни на Йоту» пишут песни, в которых тексты с глубокими смыслами сочетаются с интересным звучанием. Оценить их необычную музыку можно будет на сегодняшнем концерте. Стоимость билета — 100 рублей.

ГДЕ: Barrel Pub (Первомайскай улица, 83).

КОГДА: 2 августа в 22 часа 30 минут.

ЧТО: В субботу сыктывкарцы больше узнают о видах первобытной живописи и материалах, которые использовали художники, жившие до нашей эры. Также горожане смогут создать свое произведение в технике первобытной живописи. Записаться на мастер-класс можно по телефонам 8(8212)44-21-34 и 890871640 84.

ГДЕ: Отдел истории Национального музея Республики Ком (Улица Ленина, 57).

КОГДА: 3 августа с 11 до 18 часов.

ЧТО: Если любите стихи или пишете их, приходите на первую встречу поэтического клуба «Жги глаголом». Тема встречи — творчество Марины Цветаевой, формат — свободная дискуссия. Направлять дискуссию будет поэт Мария Размыслова. Вход свободный.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Улица Первомайская, 149).

КОГДА: 3 августа в 18 часов.

ЧТО: Ретро-клуб «Октября» запускает новую серию танцевальных вечеров. В эту субботу сыктывкарцы зажгут под хиты 60-х годов. Перевести дух можно будет за чашкой чая.

ГДЕ: Центр досуга и кино «Октябрь» (Советская улица, 53).

КОГДА: 3 августа в 16 часов.

Художники в рамках биеннале преобразили второй этаж "Пармы". Источник фото: https://vk.com/event183876368

ЧТО: Недавно в столице Коми открылось масштабное биеннале «Арт-коллаборации. Синтез искусств». Большой выставочный проект расположился сразу на семи площадках города и собрал больше 150 художников из разных уголков России. Биеннале будет работать по 15 сентября — нужно успеть обойти все площадки.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44), Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2), ТРЦ «Парма» (Улица Коммунистическая, 50).

КОГДА: Все выходные. «Югор» — с 11 до 18 часов, «Парма» — с 10 до 22 часов, Нацгалерея Коми — с 10 до 18 часов.

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