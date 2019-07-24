От графики до инсталляций: что увидят посетители первой сыктывкарской биеннале?

В разгар лета культурная жизнь столицы Коми заиграла пестрыми красками живописи. Сегодня в Национальной галерее прошло открытие беспрецедентного по масштабу и географии фестиваля современного искусства, объединившего полсотни художников из девяти регионов России. Речь идет о первом для Сыктывкара биеннале, название которого - "Арт коллаборации. Синтез искусств" - точно отражает цель мероприятия. В переводе с английского "collаboration" означает сотрудничество. В чем будет заключаться творческое партнерство художников, объяснили журналистам устроители фестиваля на пресс-конференции, предшествовавшей его открытию.

Биеннале стало возможным благодаря стараниям директора Национальной галереи Ольги ТалянинойФото: Алиса КОЗЛОВА

- Задачу биеннале я могу описать словами Джеймса Бонда: "Взболтать, но не смешивать". Здесь будут представлены различные медиа, которыми художники пользуются в качестве инструментов для донесения авторского и художественного высказывания. Мы задаем себе важный вопрос: способен ли автор донести свой месседж до зрителя? - объяснила цель фестиваля один из его кураторов Вера Лагутенкова.

Устроители стремились к жанровому разнообразию.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Биеннале пройдет с настоящим размахом, аж на семи площадках Сыктывкара. Уже сегодня открылись выставки в Национальной галерее Коми, Доме дружбы народов, Югоре, Центре народного творчества и повышения квалификации. В торговом центре "Парма" готова принять посетителей уникальная лофт-площадка, оформленная известными художниками из Санкт-Петербурга. А завтра картины приглашенных мастеров будут выставлены в залах "Пейзажи Севера" и Эжвинской художественной школе.

Графический портрет великой балерины Майи ПлесецкойФото: Алиса КОЗЛОВА

Никогда еще Сыктывкар не знал столь обширной выставочной программы, объединившей работы представителей различных поколений и художественных школ. Стоит отметить, что самому старшему участнику фестиваля уже исполнилось 80 лет, а самому молодому - 23 года. На пресс-конференции прозвучали имена художников, чьи работы составили выставки, - Арон Зинштейн, Олег Яхнин, Валерий Мишин, Александр Лыткин, Стас Мирошников, Алиса Юфа - и это далеко не все авторы, ведь на приглашение организаторов откликнулись 50 человек. Отметим, что сыктывкарцам крайне повезло, поскольку в столицу Коми привезли работы кисти признанных мастеров, которых достаточно сложно увидеть даже в Москве или Санкт-Петербурге.

- Когда мы выстраивали концепцию площадок, то постарались сделать акцент на многообразии жанров и стилей. На биеннале представлена и графика, и живопись, и скульптуры и арт-объекты. В лофте у нас было перформативное рисование на стене, - рассказала СМИ о подготовке к выставкам Наталья Шалина, куратор биеннале из Санкт-Петербурга.

Организаторы обратили особое внимание на лофт-площадку в "Парме", там вместе с Натальей Шалиной творили 11 художников, снискавших известность в России и за рубежом. Накануне открытия фестиваля художник Игорь Тишин, имеющий опыт участия в Венецианском биеннале, нарисовал на стене лофт-площадки картину размером 5х18 метров. Интересно, что среди его настенных работ есть изображение персонажа из музея в деревне Ыб.

Художник Игорь Тишин имеет опыт участия в Венецианской биеннале - одной из самых престижных в мире.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Сыктывкар производит впечатление очень молодого города, в воздухе чувствуется энтузиазм. Организаторы создали отличную атмосферу для работы, здесь хочется творить. И очень важно, что все участники биеннале имеют возможность увидеть работы других художников и услышать оценку своих коллег, - подчеркнул значимость мероприятия Игорь Тишин.

Афиша биеннале обширна и помимо выставок включает лекции, творческие акции и встречи. В Воркуте с 26 августа по 8 сентября пройдет III живописный пленэр "Молодые художники Северо-Запада России", а также фестиваль "Темные аллеи. Черный квадрат".

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