Макеты спектаклей, этюды и бумажные наряды: Национальная галерея в Сыктывкаре посвятила "Ночь музеев" театру

Устроители традиционной акции "Ночь музеев" в этом году вдохновлялись театральной темой, вот и в строгих залах Национальной галереи вчерашним вечером парили тени Мельпомены и Талии. Как всегда, главная экспозиционная площадка республики распахнула двери для всех желающих.

Нотку юмора в атмосферу вечера внесли клоуны-мемыФото: Алиса КОЗЛОВА

Легкая атмосфера театра царила в каждом уголке Национальной галереи. Посетители получили уникальную возможность расширить свое представление о закулисной жизни театра и даже испытать на себе трудности актерской профессии. Мастер-класс по актерскому мастерству от Елизаветы Черкашиной, руководителя творческого объединения "Метрополь", пользовался большим успехом. Несмотря на то, что актриса поставила перед гостями музея задачку не из легких: сыграть этюд на заданную тему.

Гости галереи исполнили этюды на заданные темы.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Моя жизнь связана с театром, я 10 лет играю в театре "Вариации" в Коряжме. Театр - это смысл моей жизни, моя судьба, и я рада, что у меня есть единомышленники, с которыми мы несем искусство в массы. Вот и сегодня мы решили познакомить людей с театральным искусством с помощью простого мастер-класса. Я задавала темы, а участники сами решали, как ее сыграть. Лично мне понравилось, что люди, прежде никогда не связанные с театром, легко импровизировали и создавали на площадке интересные образы, - поделилась впечатлениями от мастер-класса Елизавета Черкашина.

Елизавета Черкашина провела мастер-класс по актерскому мастерствуФото: Алиса КОЗЛОВА

Весь вечер по коридорам вальяжно прогуливались дамы и кавалер в шикарных нарядах, отсылавших к моде XIX века. Пышные юбки, кокетливые шляпки, сумочки, зонтик и высокий цилиндр - все элементы костюмов были изготовлены из бумажного материала. Любопытный театрализованный перфоманс раскрывал музыкальную тему, то есть был посвящен музыкальному циклу "Времена года" гениального композитора Петра Ильича Чайковского. Глядя на филигранную работу "портных", трудно было поверить, что над костюмами трудились совсем молодые художники - учащиеся Гимназии искусств при Главе Коми.

- В каждом костюме легко узнать конкретное время года. Пышный шлейф символизирует тающий снег и ручьи, а на шляпке у девушки можно разглядеть гнездышко. Бумажная бахрома на юбке - это дождь. А молодой человек в высоком цилиндре, декорированном нотами и скрипичным ключом, - это сам Чайковский, - пояснила "КП в Коми" преподаватель гимназии Светлана Земская.

Костюмы посвящены музыкальному циклу П.И. Чайковского "Времена года"Фото: Алиса КОЗЛОВА

В отдельных залах работала мастер по гриму, а в соседнем помещении были представлены макеты декораций к спектаклям Национального музыкально-драматического театра. Среди работ - макет к спектаклям "Биармия" (поставлен по поэме Каллистрата Жакова). Автор концепции сценографии - художник-декоратор Юлия Шарипова - рассказала "КП в Коми", как рождаются ее идеи.

- Макет является неотъемлемым этапом в работе над художественным оформлением спектакля. Художник работает над макетом круглые сутки, нередко идеи приходят в голову во сне или дома во время уборки, а бывает, что просто идешь по городу, а перед глазами внезапно возникла картинка, - поделилась Юлия.

Юлия Шарипова поведала "КП в Коми", как рождаются идеи оформления сценыФото: Алиса КОЗЛОВА

Отметим, что Национальная галерея уже несколько лет подряд включается во всероссийскую акцию "Ночь музеев". Почему из года в год музей скрупулезно готовится к масштабному мероприятию? На этот вопрос "КП в Коми" ответила сотрудник галереи Елена Шуктомова.

- Я не знаю, можно ли привить человеку культуру с одного посещения. Но, во всяком случае, подобного рода мероприятия развивают жителей нашего города, благодаря акции кто-то впервые приходит в художественный музей и впервые видит настоящую живопись. И мы очень надеемся, что человек захочет вновь прийти в нашу галерею, - заявила "КП в Коми" сотрудник Национальной галереи.

Обычно в Национальную галерею на "Ночь музеев" стремятся попасть очень творческие коллективы. Площадки предоставляются только самым достойным.

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