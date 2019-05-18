Суровые мотоциклисты и их железные кони: как байкеры открыли мотосезон в Сыктывкаре

В Сыктывкаре байкеры открыли мотосезон. Они приехали на площадку за ТРЦ «Июнь», чтобы поддержать байкерское братство и мотоколонной проехать по ключевым улицам города. Мы прокатились вместе с ними и оценили, насколько это круто.

Праздничные мероприятия стартовали еще в 12:00. Традиционные игры и конкурсы сопровождали погодные капризы: дождь вперемежку с снегом, ветер и внезапное солнце. Надо отметить, что последние три года погода не благоволит байкерам: в прошлом году был ливень, в позапрошлом - затяжной дождь.

Мини-байк может разгоняться до 60 километров в часФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Три часа байкеры развлекались, как могли. В дело шли разные конкурсы, чтобы согреться. Например, на подталкивание мотоциклом бочки: самый крутой байкер на своем железном коне аккуратно катил ее до другой стороны площадки.

Артур Губанищев забрал все призы соревнованийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Открытие мотосезона, впрочем, как и закрытие, большое светское мероприятие для байкеров, которые за зиму успели соскучиться по мотобратству, высоким скоростям и ровному шоссе. Они обсуждали апгрейд любимых железных коней и делились советами по ремонту.

Мотоциклисты делились между собой секретами ремонтаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В среднем, хороший мотоцикл с рук стоит 200 тысяч рублей, рассказывали байкеры. Но вопрос о цене довольно сложный и неоднозначный. «Ценовой диапазон колеблется от 10 тысяч до 5 млн рублей», - рассказал Артур Губанищев.

Раритетная техника пользовалась успехомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Именно за 10 тысяч рублей Иван Плеханов купил старинный «Урал». Всю зиму он трудился над его реконструкцией. Плодами ремонта он похвастался на открытии мотосезона. Мимо блестящего мотоцикла, который выглядел приветом из советской эпохи, сложно было так просто пройти и не сфотографировать.

В основном, байкеры покупают мотоциклы с рук, а потом железный конь подвергается бесконечному апгрейду, пока не достигнет совершенства. «Я свой покупал в Европе, так как там все запчасти оригинальные», - отметил один из байкеров.

Среди суровых мужчин в косухах выделялись прекрасные представительницы человечества. Наталья Савинкина из Ухты считает, что не стоит удивляться дамам-мотоциклистам. Для них это не просто увлечение или хобби, а образ жизни и стремление выйти из зоны комфорта.

Представительницы прекрасной половины человечества украшают мотодвижениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Я, как деревенская девчонка, с мотоциклами дружу с детства. До сих пор им не изменяю: это путешествия, бездорожье, скорости. В прошлом году до Крыма катались, почти 10 тысяч километров намотали», - отметила девушка.

Для других мотоциклы — это стремление стать лучше, как, например, для Николая Павельева: «Это хобби помогает реализовать все то, чего, наверное, не хватало в жизни — скорости. Однажды до 195 км/ч разгонялся!»

Николай Павельев увлекается мотоциклами с 16 летФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Среди мотоциклистов в кожанках выделялись квадроциклисты в желтых кофтах с надписью «Сусанин». Они отмечали, что быть квадроциклистом в некоторых моментах даже лучше, чем мотоциклистом: «Вот байкеры на зиму убирают свои мотоциклы в гаражи, а мы может кататься круглый год», - рассказывали они. Да и возможностей для реализации у них ничуть не меньше. Например, в июне квадроциклист Евгений Беляев будет участвовать в знаменитом ралли Can-Am X Race в Татарстане.

На открытие мотосезона приехали друзья из других регионов РоссииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В 15:00 дали старт движению мотоколонны. Квадроциклы, на одном из которых нашли место для журналиста «Комсомолки», ее замыкали. Мне посоветовали надеть шапку и капюшон и крепко держаться за специальные поручни.

Журналист «Комсомолки» проехался в колонне вместе с квадроциклистамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Эффект «вау» почувствовала уже не первой минуте движения: скорость в несколько раз подняла уровень адреналина. Но ощущения страха не было, кроме одного желания - «Больше! Больше скорости!» Осталось лишь закрыть глаза и подставить лицо навстречу ветру.

Мотоциклисты - брутальные и харизматичныеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мотоколонна умчалась вперед по Октябрьскому проспекту. Прохожие останавливались, включали камеры и снимали видео. Встречные машины приветствовали мотоциклетное братство гудками. Для всех сыктывкарцев ежегодное движение байкеров — это настоящее шоу.

Правда, этот постулат не касается машин ДПС, которые сопровождали колонну. Они несколько раз произносили в громкоговоритель, чтобы байкеры в пылу езды не пропустили красный сигнал светофора.

Колонна проехала по Коммунистической улице столицыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Байкеры весело проехались по Коммунистической улице до железнодорожного вокзала, а затем повернули обратно до Театральной площади, где сделали фото на память.

У Театральной площади байкеры сделали памятное фотоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующая точка - Эжвинский район Сыктывкара. Вечером байкерское братство соберется в клубе «Мед» на вечеринку в честь открытия мотосезона.

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