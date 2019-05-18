«Ночь музеев» в Сыктывкаре: посетители акции делали селфи с Ван Гогом и любовались его картинами

Раз в год все музеи России меняют свое привычное расписание и держат двери открытыми до глубокой ночи. А некоторые из них даже пускают посетителей бесплатно. К акции «Ночь музеев-2019» присоединился и Сыктывкар.

Центр культурных инициатив «Югор» уже давно начал готовится к значимому событию. Неделю назад посетители на мастер-классе специально создавали коллективный арт-объект «Ночь музеев».

Старания работников "Югора" и посетителей сдуло ветромФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Но погода внесла свои коррективы и часть композиции, установленной у входа в центр, сегодня просто сдуло ветром. К сожалению, организаторы так и не смогли ее восстановить.

Специально к акции «Югор» приурочил открытие выставки «Ван Гог. Симфония цвета». Тема вечера была связана с одной из самых известных его картин «Звездная ночь». Как рассказала «КП-Коми» куратор «Ночи музеев» Ксения Таубина, они решили обыграть это название и сделать «звездную» программу.

Сыктывкарский Ван Гог задумчиво рисовал свои картиныФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Для наших посетителей мы будем создавать французскую атмосферу. Например, студент колледжа искусств Лев Щемелинин сыграет на аккордеоне концертный триптих французского композитора Жюля Кати. Ведь большую часть творческой жизни голландский художник провел во Франции, - пояснила Ксения. – Еще у нас будет «живой» Ван Гог. Мы нашли похожего на него человека. С ним можно будет сфотографироваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/709657" frameborder="0"></iframe> "Живой" Ван Гог в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

Лев Щемелинин исполнил концертный триптих композитора Жюля КатиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Выставка "Ван Гог. Синтез искусств" будет работать до 1 июляФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сама выставка представляет собой 60 репродукций картин великого мастера. Все они выполнены в технике жикле, то есть картины полностью нарисованы компьютером.

- Создается объемная фактура, передается свет и цвет. Это не копии художника, а именно компьютерная печать, - подчеркивает куратор акции.

Посетители акции делали селфи напротив полотенФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сыктыкарцы с интересом рассматривали картины художника. Многие не скрывали, что им не важно, что это только копии, ведь до оригиналов добраться может не каждый.

- Эта выставка – это еще одна возможность увидеть картины Ван Гога для тех, у кого сейчас ее нет. Я одна их таких людей, - признается сыктывкарка Наталья Филимонова.

Сыктывкарка Наталья Филимонова в восторге, что может увидеть копии картин великого мастераФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Еще одним знаковым событием вечера стала презентация фестиваля «Диалог. Синтез искусств». В нем фотографы, музыканты, актеры города объединились, чтобы создать нечто совершенно новое. Куратор «Диалогов» Анжела Разманова напомнила, что проект проходит уже в третий раз. В этом году его тема - «Театральные истории».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/709655" frameborder="0"></iframe> "Ночь музеев" в "Югоре". Лев Щемелинин играет на акккордеоне.Ольга СОЛОВЕЙ

Актеры Национального музыкально-драматического театра открыли фестиваль "Диалоги. Синтез искусств"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- У нас творческие люди Сыктывкара создают свой образ, личный театр, ощущение времени и пространства. Сегодня актеры Национального музыкально-драматического театра представят отрывок из постановки по мотивам комедии «Шуйгун» («Левша»). Это своего рода перформанс. Труппа очень самобытная, молодая, - подчеркнула Анжела Разманова. - Это только начало проекта. Дальше подключатся еще художники и музыканты.

Артисты сыграли даже на пиле.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Отрывок из «Левши» длился недолго, но успел запомниться посетителям выставки. Актеры пели, танцевали, играли на барабанах, тарелках, контрабасе и даже пиле. Одну из главных ролей в спектакле играет артистка Национального музыкально-драматического театра Ангелина Шахова. Она играет роль девушки Машки, которая против воли своего отца влюблена в Левшу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/709656" frameborder="0"></iframe> "Ночь музеев" в Сыктывкаре. Отрывок постановки "Левша".Ольга СОЛОВЕЙ

Актриса Ангелина Шахова играет роль Машки в "Левше"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- У нас все спектакли играются на коми языке с синхронным переводом на русский, но эта постановка очень яркая, в ней много музыки, сюжет всем знаком, поэтому все понятно без перевода, - уверяет Ангелина Шахова. - У нас в постановке много ярких образов – нужно, чтобы никто никого не затмил, так что мы много советуемся с режиссером. У меня в итоге родилась такая девочка, которая хочет любви, а ей не разрешает папа!

В «Диалогах» участвует и Театр Оперы и балеты Республики Коми. Художник-декоратор Александра Порошкина представила фото-проект «Закулисье». Фотограф в течение пяти лет фиксировала на пленку тайную жизнь театра и его работников.

- Это все подшпионено за кулисами. Я оставалась на спектакли, балеты. Даже в самом театре никто не знал, что я занимаюсь этим проектом. Да это даже не было проектом. Просто снимки собирались на протяжении времени, когда я работала. Я делала это для себя, - пояснила участник фестиваля «Диалоги. Синтез искусств».

Художник-декоратор Александра Порошкина пошпионила за актерами Театра Оперы и балетаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В этот вечер свое видение картин Ван Гога представила художник по песку Светлана Шилова. Под классическую музыку полотна голландца ожили в технике песочной анимации. После Светлана провела практикум «Рисуем песком».

Песочная анимация от Светланы ШиловойФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Напомним, в России "Ночь в музее" впервые прошла в 2007 году. Тогда московские и екатеринбургские учреждения культуры продлили свою работу до 21:00.

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