В Сыктывкаре риэлтор оставила без квартиры собственную подругу

В Сыктывкаре 35-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве, в результате которого ее подруга лишилась жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре 2014 года женщина очень нуждалась в деньгах. Она попросила свою подругу-риэлтора занять ей 80 тысяч рублей. Обвиняемая даже предложила дать в долг гораздо большую сумму – 300 тысяч рублей. При этом злоумышленница заявила, что для передачи денег нужно заключить формальный договор купли-продажи трехкомнатной квартиры, принадлежащей потерпевшей. Риэлтор заявила, что такой документ будет служить гарантией своевременного возврата долга.

Женщина передала подруге право собственности квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Риэлтор перевела потерпевшей 150 тысяч рублей. Затем бывшая владелица квартиры подписала расписку о том, что она якобы получила оставшиеся 2,7 миллиона рублей. В итоге жильем завладела риэлтор.

В 2018 году Сыктывкарский городской суд признал договор купли-продажи недействительным. На риэлтора завели уголовное дело. Согласно законодательству, женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

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