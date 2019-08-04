2019-08-04T18:21:47+03:00
Общество

В Сыктывкаре риэлтор оставила без квартиры собственную подругу

Женщину обвиняют в мошенничестве
Поделиться:
Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмыЗлоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре 35-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве, в результате которого ее подруга лишилась жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в ноябре 2014 года женщина очень нуждалась в деньгах. Она попросила свою подругу-риэлтора занять ей 80 тысяч рублей. Обвиняемая даже предложила дать в долг гораздо большую сумму – 300 тысяч рублей. При этом злоумышленница заявила, что для передачи денег нужно заключить формальный договор купли-продажи трехкомнатной квартиры, принадлежащей потерпевшей. Риэлтор заявила, что такой документ будет служить гарантией своевременного возврата долга.

Женщина передала подруге право собственности квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. Риэлтор перевела потерпевшей 150 тысяч рублей. Затем бывшая владелица квартиры подписала расписку о том, что она якобы получила оставшиеся 2,7 миллиона рублей. В итоге жильем завладела риэлтор.

В 2018 году Сыктывкарский городской суд признал договор купли-продажи недействительным. На риэлтора завели уголовное дело. Согласно законодательству, женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре мошенники продали квартиру от имени умершего владельца Мистическую историю читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре «пятерка» сбила восьмилетнюю девочку
В Ухте из-за сигареты горела квартира в пятиэтажке
Ночью в Сыктывкаре подожгли иномарку
Ухтинку обокрал мошенник, представившийся сыном
В Прилузье мотоциклист покусал инспектора ДПС
В Сыктывкаре высадили метровые ели
В реке под Усинском утонул КамАЗ
В Воркуте подожгли подъезд пятиэтажки
Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Республике Коми
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Сыктывкарцы на сутки останутся без воды
Первые выходные августа в Коми будут дождливыми
Московские мошенники нашли жертв в Ухте через сайт "Авито.ру"
Взаперти с трупом: сыктывкарец двое суток провел в квартире с телом убитого друга
В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа
«Ростелеком» организовал 21 точку доступа в интернет по программе УЦН в Республике Коми
Получившая грант в полмиллиона рублей сыктывкарка объявила кастинг для документального фильма