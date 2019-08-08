2019-08-08T17:06:15+03:00
Происшествия

В Коми осужден к 9 годам строгого режима третий участник банды Юрия Пичугина

Игорь Пармон заключил сделку со следствием, поэтому получил "скидку" на срок за убийство и покушение на убийство
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Юрий Пичугин начинал криминальную карьеру в Жешарте, а потом долгое время был смотрящим по Коми. Банда пичугинцев известна жестокостью и беспощадностью.Юрий Пичугин начинал криминальную карьеру в Жешарте, а потом долгое время был смотрящим по Коми. Банда пичугинцев известна жестокостью и беспощадностью.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Верховный суд Коми вынес приговор отношении Игоря Пармона, участника организованной преступной группировки, возглавляемой вором в законе Юрием Пичугиным. Об этом сообщает БНКоми.

Обвиняемый в организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве людей, покушении на убийство и незаконном обороте оружия Пармон приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. руб.

Пармон признал вину, сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение. По этой причине наказание ему за убийство и покушение на убийство назначено ниже низшего предела. Суд над Пармоном проходил в закрытом режиме.

По уголовному делу преступной организации Юрия Пичугина проходит 21 человек.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками региональных УФСБ, МВД, УФСИН. На сегодня осуждены трое участников банды.

Ранее Верховный суд Коми приговорил участника ОПГ «Пичугина» Октая Эфендиева к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Махача Азизова осудили к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в организованном преступном сообществе и вооруженной банде, а также убийстве.

Кроме того, Верховный суд республики признал виновным бывшего полицейского - оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Коми Анатолия Кривошапкина в получении взятки от предполагаемого финансиста «пичугинской» преступной группировки - гендиректора ООО «Технотранс» Григория Попова, а также в мошенничестве.

Отметим, что Юрий Пичугин вырос в поселке Жешарт Усть-Вымского района, там он «заработал» свои первые судимости за мелкие преступления. В 1990 году в криминальном мире Пичугин был «коронован» на трон смотрящего по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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