Тайны Коквицкой горы, локаворство и сон по-коми
В преддверии дня рождения Коми края – большого праздника, объединяющего всех нас, вышел в свет новый номер журнала «КП-Авиа». Свежий глянец посвящен республике: ее истории, традициям и конечно же, жителям.
Встречайте! Новый номер журнала "КП-Авиа". Фото обложки Андрея Станиславского.
Кроме постоянных рубрик – уроков коми языка, интересных рецептов, таинственных мифов, юридической странички и знакомства с коми писателями, вас ждут мистические истории о еретничах, проживающих на Коквицкой горе. Мы познакомим вас с пикантными фактами биографии основоположника коми литературы Ивана Куратова, 180 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.
В этом году основоположнику Коми литературы исполняется 180 лет. Портрет Ивана Куратова. Художник Николай Жилин.
Вы узнаете, в каком районе нашего края живут и работают юная бизнес-леди 18-летняя Алена Купэ, развивающая большое фермерское хозяйство, и 22-летний учитель истории Никита Шурмин, основавший музей советской мототехники.
Наш автор Елена Туркина подумает о самоидентификации, мироощущении и значении коми языка в современном мире.
Как я на Удоре коми кыв учила. Размышления Елены Туркиной о самоидентификации, мироощущении и значении коми языка в современном мире.Фото: Екатерина САВЕНКО
Мы расскажем вам, как питаться «по местности», иначе говоря, локаворить, причем с пользой для здоровья.
Локаворство - питание "по местности".
И научим спать по коми традициям, переживая исключительно приятные сновидения.
С радостью представляем гостью номера – активиста поисково-спасательного движения «Лиза Алерт», очаровательную сыктывкарку Юлию Пинежанинову. Жертвуя свободным временем, молодая женщина по велению сердца занимается поисками пропавших людей.
Гость номера - активист поисково-спасательного движения "Лиза Алерт" в Республике Коми. Фото Андрея Станиславского.
А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.
Устраивайтесь поудобнее, дорогие читатели, «КП-Авиа» ждет вашего внимания. Спасибо, что вы с нами – на высоте!
По вопросам распространения и рекламы обращайтесь по адресу электронной почты kp@kpkomi.ru. Телефон редакции – 8-922-587-11-12, рекламной службы – 8-922-277-36-60.
ИСТОЧНИК KP.RU