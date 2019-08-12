Тайны Коквицкой горы, локаворство и сон по-коми

В преддверии дня рождения Коми края – большого праздника, объединяющего всех нас, вышел в свет новый номер журнала «КП-Авиа». Свежий глянец посвящен республике: ее истории, традициям и конечно же, жителям.

Встречайте! Новый номер журнала "КП-Авиа". Фото обложки Андрея Станиславского.

Кроме постоянных рубрик – уроков коми языка, интересных рецептов, таинственных мифов, юридической странички и знакомства с коми писателями, вас ждут мистические истории о еретничах, проживающих на Коквицкой горе. Мы познакомим вас с пикантными фактами биографии основоположника коми литературы Ивана Куратова, 180 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.

В этом году основоположнику Коми литературы исполняется 180 лет. Портрет Ивана Куратова. Художник Николай Жилин.

Вы узнаете, в каком районе нашего края живут и работают юная бизнес-леди 18-летняя Алена Купэ, развивающая большое фермерское хозяйство, и 22-летний учитель истории Никита Шурмин, основавший музей советской мототехники.

Наш автор Елена Туркина подумает о самоидентификации, мироощущении и значении коми языка в современном мире.

Как я на Удоре коми кыв учила. Размышления Елены Туркиной о самоидентификации, мироощущении и значении коми языка в современном мире.Фото: Екатерина САВЕНКО

Мы расскажем вам, как питаться «по местности», иначе говоря, локаворить, причем с пользой для здоровья.

Локаворство - питание "по местности".

И научим спать по коми традициям, переживая исключительно приятные сновидения.

С радостью представляем гостью номера – активиста поисково-спасательного движения «Лиза Алерт», очаровательную сыктывкарку Юлию Пинежанинову. Жертвуя свободным временем, молодая женщина по велению сердца занимается поисками пропавших людей.

Гость номера - активист поисково-спасательного движения "Лиза Алерт" в Республике Коми. Фото Андрея Станиславского.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала здесь. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие читатели, «КП-Авиа» ждет вашего внимания. Спасибо, что вы с нами – на высоте!

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