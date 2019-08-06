2019-08-06T13:13:07+03:00
Общество

Трагедия в Усть-Неме: в Вычегде на глазах людей утонули 3-летний малыш и 14-летний подросток

Об этом сообщает источник, близкий к ситуации
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Мальчиков спасти не удалосьМальчиков спасти не удалосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Усть-Нем Усть-Куломского района на переправе реки Вычегда сегодня, 6 августа, произошла трагедия. В реке утонули два ребенка — 3-летний малыш и 14-летний подросток, сообщает источник, близкий к ситуации, порталу Мой Сыктывкар.

- Трехлетний малыш упал в воду с парома, его стало сносить течением. Его кинулся спасать 14-летний подросток. Они 200-300 метров боролись с рекой, но утонули на глазах очевидцев. Полный берег народа, люди в шоке, - рассказал источник, заслуживающий доверия.

Пока не ясно, как произошла трагедия. В настоящее время на месте работают спасатели, полиция, МЧС по Коми. Мы будем следить за развитием событий.

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Местные жители предполагают, что на 14-летнюю девушку напал не волк, а медведь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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