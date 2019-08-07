Комендантский час до решения проблемы: детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Едве

За последние несколько дней в Коми погибло три ребенка. Первый случай произошел в удорском поселке Едва. Там на 14-летнюю школьницу напало неизвестное дикое животное. . После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье халатность. Вчера, 6 августа, в Усть-Куломском районе во время рыбалки с понтонной переправы в воду упал 3-летний мальчик, к нему на помощь прыгнул его 14-летний брат. Оба ребенка утонули.

В связи с событиями свое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова. Она обратилась к главам поселений сразу с несколькими предложениями, сообщает ИА «БНК». По ее словам, необходимо сделать освещение как минимум возле школ, на центральных улицах и рядом с теми домами, которые вплотную подходят к лесу.

— Обязательно главы поселений должны смотреть за тем, чтобы места, где собирается мусор, были огорожены и изолированы. Их надо привести в порядок. Мы провоцируем диких и беспризорных животных на агрессивное поведение, когда отвлекаем их в то время, когда они посещают мусорки, — сказала уполномоченный.

Она также попросила провести инструктажи с родителями.

— Мы портим животных мусором, неправильно ведем себя в лесу, не умеем при встрече с животными правильно реагировать и не обучаем этому детей, — отметила Татьяна Козлова.

Еще одно предложение — в местах, где в населенные пункты выходят дикие животные, рассмотреть вариант введения комендантского часа до того момента, когда проблема будет решена.

Комментируя происшествие в Усть-Куломском районе, омбудсмен попросила родителей не отпускать к реке детей в одиночку.

— Каким бы ни был старший ребенок вашим помощником, он остается ребенком. Трагические ситуации об этом говорят. Ответственность родителей заключается в том, чтобы научить детей основам охраны своей жизни. Родители должны помнить, что это их обязанность — охранять детей от ситуаций, в которые они могут попадать, — заключила Татьяна Козлова.

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