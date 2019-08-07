2019-08-07T11:34:39+03:00
Общество

В МЧС по Коми сообщили подробности операции по поиску утонувших братьев

На месте работают водолазы, психолог, спасатели и местные жители
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Трагедия потрясла старинное селоТрагедия потрясла старинное селоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Усть-Куломском районе продолжают вести поиски утонувших мальчиков. На месте работают водолазы СПАС-Коми, психолог регионального управления МЧС, региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и местные жители: всего около тридцати человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

- На месте работают 7 спасателей СПАС-Коми, из них 6 водолазов, психолог, 3 специалиста Государственной инспекции по маломерным судам, 5 спасателей регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, из них 4 водолаза. Кроме того, на месте 16 местных жителей осматривают береговую линию. Водолазы приступают к осмотру дна «кошками». Спасатели ищут тела погибших в радиусе километра от места предполагаемой гибели. Дальше они будут действовать по обстоятельствам, - рассказали в МЧС по Коми.

Напомним, что 6 августа во время рыбалки в воду упал трехлетний мальчик. Его попытался спасти 12-летний брат. Но из-за сильного течения и низкой температурой воды спастись им не удалось, дети утонули.

- Мы как раз в эти минуты мимо моста проезжали. Если бы знали, что через какие-то 10 минут они тонут начнут… Их было трое братьев, пошли на рыбалку. Средний брат живой остался, он и рассказал, что там случилось. Позже мимо дома мамы погибших мальчиков проезжали. Там полицейские машины стояли, видимо допрашивали. Тела пока не нашли. Семья неплохая, не нуждаются, - рассказала местная жительница.

Трагическая гибель детей повергла все население старинного села Усть-Нем в шок. В поселении — траур, отменены праздничные мероприятия в сельском клубе на эти выходные. В то же время СКР по Коми проводит проверку по факту гибели детей в Вычегде. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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