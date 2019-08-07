В Едве проходят похороны девочки, на которую напал зверь

С 4 на 5 августа в поселке Едва Удорского района произошла трагедия. Дикий зверь растерзал 14-летнюю девочку, которая вечером вышла в магазин.

Как сообщил «КП-Коми» глава села Николай Онищук, сегодня, в 12:15 состоятся ее похороны. Проводить девочку в последний путь собираются все жители Едвы. Девочку похоронят в закрытом гробу.

Напомним, что власти района получили разрешение на отстрел 10 волков и 3 медведей.

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