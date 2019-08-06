Власти Удоры окажут помощь семье девушке, погибшей от нападения хищного зверя

Власти Удорского района окажут материальную помощь семье девушки, растерзанной диким зверем. Об этом "КП в Коми" сообщил Николай Жилин, руководитель администрации муниципалитета. Из бюджета района будет выделено не более 6 тысяч рублей.

- Пока сложно сказать, какой зверь загрыз девушку. Но очевидно, что пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью. В Едву уже приехал главный охотовед республики с командой охотников, которым предстоит произвести отстрел 10 волков и 3 медведей, - заявил "КП в Коми" Николай Жилин.

Руководитель района обратил внимание на то, что отстрел будет идти в районе поселка Едва, где наблюдается наибольшая популяция волков и медведей. Однако, по его словам, жители Удоры неоднократно жаловались на то, что встречали диких животных на дорогах и в населенных пунктах.

- Я много раз обращался в Госсовет Коми, в минприроды с требованием внести изменения в законодательство и разрешить отстреливать опасных хищников, которые выходят к людям. Такие звери представляют большую угрозу, - отметил Николай Жилин.

Но пока федеральное законодательство запрещает уничтожать диких животных, когда те выходят к людям. У муниципальных властей нет полномочий давать разрешение на отстрел хищников. Такими правами наделен региональный минпром.

Несовершенство законодательства привело к трагедии в Едве, где в ночь с 4 на 5 августа дикий зверь насмерть загрыз девушку 2004 года рождения. Завтра, 7 августа, в Едве пройдут похороны погибшей.

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