В конкурс "Бизнесмен из Коми" заявились молодые сыктывкарские предприниматели

Конкурс "Бизнесмен из народа" уверенно набирает обороты. Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с тремя новыми конкурсантами. Они такие разные, но их всех объединяет то, что каждый день они вкладывают силы и энергию в развитие собственного бизнеса. Специально для конкурса наши герои подготовили видеоролики с историей собственного дела.

Директор мастерской "Декор Коми" Алексей Некрасов в видеовизитке рассказал, что вдохновило его заняться бизнесом.

- Для меня предпринимательство - это свобода быть собой, реализовывать свой потенциал по максимуму. Моя работа не для привередливых. Это бухгалтер и уборщик, художник и маляр, программист и фотограф - в твоих руках все виды инструментов и приспособлений, которые ты можешь себе позволить, - рассказал в видеоролике Алексей Некрасов.

ДекорКоми."КП в Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа", наш новый участник - сыктывкарец Алексей Некрасов.

Сыктывкарка Наталья Холопова - директор известной швейной фабрики "Биармия". Она продолжает дело, начатое ее дедушкой и бабушкой. Предприятие, начинавшееся с трех швейных машинок, сейчас арендует площадь в 500 квадратных метров и использует 44 единицы современной швейной техники. Импульсом к развитию для фабрики стала льготная программа по приобретению оборудования в лизинг.

Копия видео "Бизнесмен из народа - Биарма".Наталья Холопова - участница конкурса "КП в Коми" "Бизнесмен из народа".

И, наконец, еще один конкурсант рассказал "КП в Коми", что в бизнес его привели страсть к путешествиям и романтика открытий. Евгений Бугримов уже 11 лет руководит турагентством «Coral travel». Открывая фирму в кризисный 2008 год, но благодаря оптимизму Евгения и поддержке его друзей агентство успешно пережило все экономические перипетии. Сыктывкаркое представительство «Coral travel» шесть раз признавалось лучшим в России среди турагентств, действующих под брендом «Coral travel».

Bgrimov.Предприниматель Евгений Бугримов открыл турагентство Coral Travel в 2008 году. Время было кризисное, но это не испугало молодого бизнесмена.

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников наwww.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.