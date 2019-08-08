2019-08-08T14:50:55+03:00
Общество

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша приедет в Сыктывкаре

Артист проведет в столице Коми творческий вечер
Ольга СОЛОВЕЙ
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Как отмечает организатор мероприятия Наталья Селиверстова, вечер пройдет в формате «встреча друзей».Как отмечает организатор мероприятия Наталья Селиверстова, вечер пройдет в формате «встреча друзей».Фото: Архив "КП"
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В октябре в Сыктывкар впервые приедет фронтмен группы «АукцЫон», поэт, телеведущий, киноактер Олег Гаркуша. Творческий вечер с артистом пройдет 5 октября в «Доме дружбы народов».

Как отмечает организатор мероприятия Наталья Селиверстова, событие пройдет в формате «встреча друзей».

- Это будет живое общение со зрителями. Олег будет отвечать на вопросы, читать свои стихи, рассказывать истории из жизни коллектива. Еще перед мероприятием можно будет сфотографироваться с Олегом, приобрести сборник его стихов, новый сольный альбом, взять автограф. Да и просто постоять рядом и пожать руку любимому артисту! Он невероятно добрый, светлый и легкий в общении человек! – уверена организатор.

Сама Наталья еще в студенческие годы познакомилась с творчеством группы «АукцЫон», а благодаря современным технологиям познакомилась со своим кумиром и пригласила его в Коми.

- Как-то в одной из соцсетей я нашла страничку общественного фонда «Гаркундель», который создал сам Олег Гаркуша. Это своего рода арц-центр, который помогает молодым музыкантам, художникам, людям искусства. В прошлом году я решила подарить фонду пару своих картин: портрет Гаркуши и «Лампу». С администратором фонда я списалась и договорилась о встрече в Санкт-Петербурге. Тогда меня и представили самому музыканту. Он был рад подарку, поместил картины в баре фонда, - вспоминает радостное событие Наталья. - В процессе общения я сказала, что Олег ни разу не приезжал в Сыктывкар, а он ответил: «Зовите, приедем!» Мы и позвали, а он согласился.

Кстати на днях Наталья вновь посетила центр «Гаркундель», где обсудила детали приезда в Сыктывкар с самим музыкантом. В этот раз она подарила фронтмену «АукцЫона» деревянную скульптуру, созданную своим папой - профессиональным резчиком по дереву Вячеславом Селиверстовым.

Олегу Гаркуше дарят сувенир из Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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