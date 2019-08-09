2019-08-09T10:45:38+03:00
Общество

В Сыктывкаре разлились огромные лужи на улице Старовского

Горожане связывают это с ливневой канализацией
Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкаре вновь не работают ливневки .В столице Коми на улице Старовского вновь затопило ливневки. Видео: группа "Жесть Коми" в соцсети "ВКонтакте"

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В Сыктывкаре после дождей разлились огромные лужи на улице Старовского в районе домов №44 и №38. Видео пяточка, напоминающего "зону подтопления", опубликовано в группе "Жесть Коми" в соцсети "ВКонтакте". Автор предполагает, что гигантские лужи появились из-за проблем с ливневой канализацией.

Видео набрало более 3 тысяч просмотров и семь лайков. В комментариях - сплошной пессимизм и уныние.

"А где у нас вообще ливневки работают?" - возмущается Татьяна Демина.

"Они там никогда не работали", - констатирует Александр Шкафов.

"Готовимся к зиме", - зло иронизирует Вероника Осокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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