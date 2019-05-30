После грозы в центре Сыктывкара машины глохнут в огромной луже

Сегодня вечером Сыктывкар накрыла страшная буря: гремел гром, дождь стоят сплошной стеной, а потом пошел крупный град. Одним из последствий непогоды можно назвать огромную лужу, которая разлилась вблизи старого рынка, напротив дома №2 по улице Юхнина.

Многие водители разворачивают своих ласточек, увидев огромный потоп. Но немало и тех, кто смело проезжает через водную преграду. Увы, одному автомобилисту не повезло, в двигатель его Ford Focus II попала вода и мотор перестал работать.

- Я ехал потихоньку, меня облила водой встречная машина. Теперь придется раскошелиться на капитальный ремонт мотора. Это будет стоить около 100 тысяч рублей, - сообщил "КП в Коми" владелец авто по имени Максим.