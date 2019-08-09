В Едве в облаве на волков будут участвовать 25 человек

Завтра, 10 августа, в поселке Едва планируют провести облаву на диких зверей. Как рассказал «КП-Коми» глава поселка Николай Онищик, сбор назначен на 09:00-10:00 часов. Уже сегодня 15 человек, местные охотник и полицейские, дежурили вокруг поселка, но результатов это не принесло. Завтра в Едву приедет подкрепление из соседних районов - 10 человек.

- Мы пройдем вокруг поселка. Охотники подскажут, какие районы лучше охватить. Поищут следы зверей. Я предупредил местных жителей, чтобы в это время они не выходили из своих домов, - добавил Николай Онищик.

Напомним, в Едва Удорского района уже несколько дней идет охота на диких зверей. 4 августа прямо в центре поселка неизвестный хищник напал на 14-летнюю девочку, от полученных травм она скончалась. Предполагается, что это был волк-одиночка.

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