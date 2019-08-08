В Едве охотники ранили волка и видели следы еще трех серых хищников

В поселке Едва продолжается охота на волков. Вчера одному из участников облавы на серых хищников удалось ранить одного зверя, но он успел скрыться в лесу. Также

Разрешение на отстрел 10 волков и 3 медведей региональный минприроды выдал после трагической гибели 14-летней девушки. Подросток стала жертвой волка - это уже подтвердила экспертиза. В минувшую среду погибшую похоронили, а в Едву прибыла команда охотоведов и охотников.

Сейчас на отстрел дикий зверей брошена команда из 12 человек - охотники, сотрудники полиции и Росгвардии. Вчерашним вечером охота закончилась удачно: местный охотник Владимир Политов в районе кладбища подстрелил волка, но хищник, получив сильное ранение, успел убежать в лес. За животным тянется красный след, который указывает на обильное кровотечение. Велика вероятность, что волк уже погиб от потери крови. Об этом "КП в Коми" сообщил глава администрации поселения Николай Онищик. По его словам, охотники зафиксировали следы еще трех волков.

- Нашему поселку уже 54 года, ни разу не было случая, чтобы волки вели себя так агрессивно. Многие жители Едвы держат коз, а раньше при колониях действовали большие подсобные хозяйства (учреждения были закрыты в 2016 году). Волки не нападали ни на коз, ни на свиней, которых разводили осужденные. Очень сложно объяснить агрессивность диких зверей, - заявил "КП в Коми" Николай Онищик.

Сегодня вечером охотники вновь выйдут на дежурство, а на субботу запланирована большая облава. Охота ведется в темное время суток, то есть в период высокой активности волков.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Едве дикий зверь насмерть загрыз 14-летнюю девушку. Местные жители обнаружили труп с вырванным горлом и обезображенным лицом. Экспертиза показала, что на подростка напал волк.

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