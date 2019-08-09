2019-08-09T16:56:41+03:00
Общество

«Где мухоморы, там и белые»: как правильно искать грибы в лесу

Колумнист «Комсомолки» общественник Илья Костин рассказал, почему объекты тихой охоты не любят торопыг
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Илья Костин любит тихую охотуИлья Костин любит тихую охотуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Изменить размер текста:

Холодное лето-2019. Скорее всего через годы нынешнее лето будут величать именно так. Солнечные дни можно пересчитать по пальцам, а они очень нужны для роста грибов. В череде серых и дождливых дней нужен солнечный просвет, чтобы грибы дружно потянулись вверх из переувлажненной почвы.

Правила грибников

Бывалые грибники советуют идти в лес с первыми лучами солнца. Капли росы оседают на шляпках гриба и делают их заметными. В беспросветно дождливую погоду это правило уже не действует.

В лес надо идти хорошо экипированным, чтобы не помешал ни дождь, ни ветер. Длинная палка в руках и плетеное лукошко довершит картину - палкой можно сбивать листья с объектов, которые напоминают грибы, а в козинке трофеи тихой охоты не деформируются. Приобретите лукошко, не пожалеете. К тому же фото с корзинкой, полной грибов, смотрятся намного эффектнее.

Грибы не любят торопыг Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Грибы не любят торопыгФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На старт, внимание, грибы!

- Главное правило - тихая, неспешная и внимательная прогулка. Сделал шаг - оглянулся, сделал другой - еще раз посмотрел вокруг. Не стоит ходить семимильными шагами, рассекая по бору и думая о своем. Таких торопыг грибы не любят.

Грибы любят внимательных Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Грибы любят внимательныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Где и что растет

Бывалые грибники говорят: «Где мухоморы, там и белые», «Обойди краюшку — соберешь волнушку», «Грибы всегда ближе к людям». Если собрать вековую мудрость, то можно сделать выводы - белый гриб найдете в хвойном лесу среди елок и сосен, а также там, где раньше жили люди или проходят заброшенные дороги. Подосиновик растет на лесных опушках, подберезовик, что довольно логично, - под березками, а чаще всего среди березового молодняка.

В хвойных лесах надо искать белые грибы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В хвойных лесах надо искать белые грибыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Правда, в этом году грибы не очень жалуют Коми. Об этом говорят многие любители тихой охоты. Но отчаиваться не стоит. Самое благоприятное время для сбора - со второй половины августа до октября. Поэтому мы еще не раз увидим «грибные фотосессии» в соцсетях и успеем засолить трофеи тихой охоты на зиму.

Где собирать

Грибники советуют ехать за Нювчим, за Соколовку, в Коччойяг - там много грибных мест. Заказник «Белый» или, простонародно, Чернам - тоже, как правило, радует грибами. Но, правда, на его посещение нужно получить пропуск в ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования».

Нужно внимательно изучать каждый метр лесных угодий Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Нужно внимательно изучать каждый метр лесных угодийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мысли по прочтении поста владыки Питирима о митингах в Сыктывкаре

Колумнист «Комсомолки» Алексей Бешкарев поделился своим мнением верующего о высказываниях архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
В Коми родители смогут записать ребенка в кружок через Интернет
Акция «Хоровод мира» впервые состоится в Сыктывкаре
В Печоре из-за сильных дождей затопило два водозабора
Сыктывкарские полицейские задержали вандала, который осквернил Стефановскую площадь
«Роскачество»: МегаФон лучше всех позаботился о своих абонентах
Спортсмен из Коми завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжероллерам в свой день рождения
«Это лето войдет в историю как экстремальное»: синоптики Коми об ужасах погоды и прогнозах на будущее
Появились подробности гибели туриста в национальном парке «Югыд Ва»
Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открыли для движения авто
В Визинге 47-летней даме грозит 5 лет колонии за расцарапанное лицо начальнику районной ГИБДД
В национальном парке «Югыд Ва» умер турист
Сыктывкарский бассейн откроют на три недели раньше срока
В столице Коми начался отопительный сезон для соцобъектов
В Сыктывкаре закрыли городской пляж
Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно
Сыктывкар на сутки остался без воды: график подвоза
Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме
Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды
Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале
В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина
Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве