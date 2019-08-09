«Где мухоморы, там и белые»: как правильно искать грибы в лесу

Холодное лето-2019. Скорее всего через годы нынешнее лето будут величать именно так. Солнечные дни можно пересчитать по пальцам, а они очень нужны для роста грибов. В череде серых и дождливых дней нужен солнечный просвет, чтобы грибы дружно потянулись вверх из переувлажненной почвы.

Правила грибников

Бывалые грибники советуют идти в лес с первыми лучами солнца. Капли росы оседают на шляпках гриба и делают их заметными. В беспросветно дождливую погоду это правило уже не действует.

В лес надо идти хорошо экипированным, чтобы не помешал ни дождь, ни ветер. Длинная палка в руках и плетеное лукошко довершит картину - палкой можно сбивать листья с объектов, которые напоминают грибы, а в козинке трофеи тихой охоты не деформируются. Приобретите лукошко, не пожалеете. К тому же фото с корзинкой, полной грибов, смотрятся намного эффектнее.

Грибы не любят торопыгФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На старт, внимание, грибы!

- Главное правило - тихая, неспешная и внимательная прогулка. Сделал шаг - оглянулся, сделал другой - еще раз посмотрел вокруг. Не стоит ходить семимильными шагами, рассекая по бору и думая о своем. Таких торопыг грибы не любят.

Грибы любят внимательныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Где и что растет

Бывалые грибники говорят: «Где мухоморы, там и белые», «Обойди краюшку — соберешь волнушку», «Грибы всегда ближе к людям». Если собрать вековую мудрость, то можно сделать выводы - белый гриб найдете в хвойном лесу среди елок и сосен, а также там, где раньше жили люди или проходят заброшенные дороги. Подосиновик растет на лесных опушках, подберезовик, что довольно логично, - под березками, а чаще всего среди березового молодняка.

В хвойных лесах надо искать белые грибыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Правда, в этом году грибы не очень жалуют Коми. Об этом говорят многие любители тихой охоты. Но отчаиваться не стоит. Самое благоприятное время для сбора - со второй половины августа до октября. Поэтому мы еще не раз увидим «грибные фотосессии» в соцсетях и успеем засолить трофеи тихой охоты на зиму.

Где собирать

Грибники советуют ехать за Нювчим, за Соколовку, в Коччойяг - там много грибных мест. Заказник «Белый» или, простонародно, Чернам - тоже, как правило, радует грибами. Но, правда, на его посещение нужно получить пропуск в ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования».

Нужно внимательно изучать каждый метр лесных угодийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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