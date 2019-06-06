Мысли по прочтении поста владыки Питирима о митингах в Сыктывкаре

2 июня, когда в Сыктывкаре прошел рекордно многолюдный митинг (против незаконного строительства полигона для московского мусора на границе Коми и Архангельской области), на странице «ВКонтакте» появился текст архиепископа Владыки Питирима, который осуждал эту народную акцию. На следующий день этот пост был опубликован в одном из СМИ региона и собрал под собой около полусотни полемических комментариев. Позже этот пост удалили. Но неоднозначный с позиции верующего текст по-прежнему можно найти на странице самого Владыки.

Не со всеми его положениями хочется согласиться. Слава Богу современная Церковь вполне открыта для дискуссий и свободы мнений. Процитируем в подтверждение митрополита соседней Архангелогородской митрополии: «Епархия имеет единую официальную позицию по вероучительным и каноническим вопросам. По социально-экономическим и политическим вопросам каждый священник и прихожанин формирует свое мнение самостоятельно».

На странице архиепископа Питирима сейчас находится уже несколько постов, выражающих его позицию по вопросу протестов против мусорного полигона. Особо хотелось бы обсудить несколько приведенных там тезисов и цитат.

1) "Проблема в нас: мы сами мусорим", - убеждает в своих постах Владыка.

Честно говоря, здесь не вполне прослеживается логика: служит ли это оправданием к тому, чтобы привозить на север еще и миллионы тонн столичных отходов? Да и нельзя не замечать, что ситуация сегодня кардинально изменилась. Да, по-прежнему есть вандалы, которые оставляют после себя груды мусора, отдохнув на природе. Это всегда, к сожалению, слишком заметно.

Но правда и в том, что сыктывкарцы, собравшиеся на митинг 2 июня, дружно подтвердили, что готовы перейти к более экологичному образу жизни, например, сортировать свой мусор. Моя семья это делает много лет (благо в моем микрорайоне стоят контейнеры для сбора макулатуры и пластика, в основном оставшиеся от предыдущего оператора – и они востребованы). В мятежной ныне Урдоме эта практика была введена чуть ли не первой в стране.

По разным оценкам экологический митинг 2 июня собрал в Сыктывкаре от 5 до 7 тысяч человек и стал самым многочисленным в истории городаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Остается вопрос: что дальше? Кто-то ведь должен обеспечивать население возможностями массово сдавать тару, пластик, органические отходы, опасные батарейки и лампы, а также строить заводы по их переработке (типа упомянутого в посте копенгагенского). В отсутствии всего этого тоже виноваты мы сами? Или это должно решаться на властном уровне и централизованно? Думается все-таки, что такими вопросами должны заниматься власти, однако почему-то вместо этого они предлагают авантюрные полигоны и ядовитые (зато дешевые) мусоросжигающие заводы.

2) «Наш добрый народ участвует в оскорблении своих же избранников во власти, клевете на них, а также и на известных, уважаемых в республике людей», – замечает архиепископ.

В первом пункте мы подошли к тому, что экологическая тема сегодня политизируется. И это не очень хорошо, но, к сожалению, неизбежно. Да, собравшиеся на митинг клеймили позором своих избранников. Любой человек имеет право изменить свое мнение – и актуальное отношение населения к своим избранникам находит отражение в рейтингах.

3) «Власти возьмут во внимание положительные предложения выступающих искренне желающих сохранить нашу северную природу, но при необходимости и накажут виновных, призывающих к неповиновению», – уверяет далее Питирим.

Так уж вышло, что сегодня две эти категории людей совпадают. Положительные предложения по сохранению северной природы поступают от населения – активистов и депутатов. За последний год многие неравнодушные жители Коми стали уже экспертами в вопросах рационального природопользования и готовы менять свой образ жизни. Но слышит ли власть свой народ? Был ли принят закон, предлагающий запретить ввозить на нашу территорию отходы из других регионов? Нет. Напротив, несмотря на всеобщую критику Госсовет РК сейчас проталкивает закон, разрешающий открывать у нас «экотехнопарки» для чужого мусора типа скандального шиесского.

На Шиесе активисты и полиция пытаются вести переговоры, но пока безуспешно.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Так и оказывается, что желание сохранить нашу северную природу вызывает протестные настроения. Парадокс, но сегодня коммунисты (наследники, казалось бы, богоборческой советской системы) оказались намного ближе к социальной концепции Русской православной церкви, которая гласит: «Православная Церковь по достоинству оценивает труды, направленные на преодоление экологического кризиса, и призывает к активному сотрудничеству в общественных акциях, направленных на защиту творения Божия». Насколько они при этом искренни – поживем увидим.

4) «Организаторы» провоцируют народ на агрессию, не приглашая на митинги выступающих с другим мнением людей ученых, людей с противоположным мнением, а это и есть нарушение так называемой демократии», – замечает Владыка.

Напротив, митинг проходил в спокойной, даже добродушной обстановке: незнакомые друг с другом люди общались и пели вместе, у всех осталось чувство праздника. Личности с другими мнениями знали о проведении этого мероприятия и вполне могли бы попроситься выступить на нем – трибуна была открыта, но никто из них почему-то не захотел этого сделать. А ученые-экологи там и так выступали.

Над лагерем активистов на Шиесе развеваются флаги из разных городов Коми и Архангельской областиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

5) «Всякая душа да будет покорна высшим властям», – цитируется далее из Апостола Павла.

С апостолом спорить бессмысленно. Однако есть вещи и повыше светской власти. Если возникает дилемма между приказом властей и голосом совести, христианин обязан выбирать совесть. В биографиях отцов церкви (с которыми тоже не поспоришь) многочисленны случаи непокорности властям: конфликт Иоанна Златоуста и императрицы Евдоксии, Амвросия Медиоланского и императора Феодосия. Так что здесь каждый в конкретной ситуации решает для себя сам, не противоречит ли покорность власти его совести.

6) «Задачи Церкви – объединять общество, несмотря ни на какие политические разногласия», - также пишет архиепископ.

Как верно! Церковь, конечно, должна стоять в стороне от политической конъюнктуры. Но тогда почему же так происходит, что весь пост Владыки посвящен политике? Почему моя церковь подхватывает такие мертворожденные инициативы, как празднование Года наставника, а такую поддержанную народом (зато невыгодную властям и олигархам), как отказ от строительства незаконного варварского мусорного полигона, – нет?

Не здесь ли где-то причина того, что происходило совсем недавно в Екатеринбурге? Того, что храмы (давайте по-честному) пустеют, на службах все меньше молодежи и интеллигенции?

Те активисты, кто несут сейчас вахту на Шиесе, чтобы противодействовать убийству наших лесов, первым делом поставили неподалеку от незаконной стройки поклонный крест. Женщины пробираются по грязи между экскаваторами под недобрыми взглядами охранников к нему каждый день, несут свечи и свои чаяния. Буквально на днях их впервые посетил священник, отец Евгений.

На одном из постов на Шиесе активисты установили поклонный крестФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Мне кажется, в миссионерском, да и просто человеческом смысле, это более правильный шаг, чем называть всех, кто участвует в протестах, грешниками. Когда наступает кризис, церковь должна быть с теми, кто страдает, кому нужна духовная поддержка, с большинством верующих, наконец. У властей и без того хватает ресурсов позаботиться о себе.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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