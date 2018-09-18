Колумнист "Комсомолки": «Нам не хватает фильмов о неоднозначных моментах истории»

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-18T13:54:37+03:00

Алексей Бешкарев: "Фильмы приводят к нескольким выводам, из которых одни – о немецком кино, а другие – внекинематографичные. Непривычным оказалось, насколько современное артхаусное кино пронизано политикой и социально заострено (в отличие от почти всего того, что идет в широком прокате)". Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Фестиваль немецкого кино в Сыктывкаре на контрасте показал, что в отечественном кинематографе обходят социально-острые и политические темы

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Колумнист "Комсомолки" Алексей Бешкарев поделился своими впечатлениями о фестивале немецкого кино, который прошел в столице Коми с 14 по 16 сентября.

Три дня, пять фильмов (два из них документальные) – такова краткая статистика фестиваля немецкого кино, который прошел в Сыктывкаре в прошедший уикенд. Это новые фильмы, завоевавшие призы на различных фестивалях и при этом не запланированные к прокату на территории России, к тому же сопровождавшиеся вдумчивыми комментариями кинокритика Ксении Реутовой из Санкт-Петербурга. Событие, прямо скажем, нерядовое для столицы Коми.

Организован фестиваль был с налетом некоторой элитарности (вход был возможен только по приглашениям), и ведущие каждый раз сетовали, что зал был неполным – и напрасно. Учитывая серьезность фильмов, людей было немало – снаружи перед каждым сеансом выстраивались дожидавшиеся свободных мест желающие посмотреть кино. В итоге, все, кто этого действительно хотел, могли попасть на показы, познакомиться с образцами актуального европейского киноискусства и обсудить их.

Фильмы приводят к нескольким выводам, из которых одни – о немецком кино, а другие – внекинематографичные. Непривычным оказалось, насколько современное артхаусное кино пронизано политикой и социально заострено (в отличие от почти всего того, что идет в широком прокате).

Герои фильма "Вчерашний расцвет" к удивлению кинозрителей откровенно шутят над темой нацизма, впитавшейся в ментальность немцевФото: из открытых источников

Фильм «Вчерашний расцвет» режиссера Криса Крауса, к примеру, был о том, как прошлое Германии с его нацизмом и концлагерями продолжает влиять на ментальность современных немцев. Картина «На пределе» Фатиха Акина – об отношении общества к мигрантам и о неонацистском терроризме. Иногда может даже показаться, что фильмы излишне ангажированы, но скорее всего их создатели абсолютно искренне, без всякого расчета на конъюнктуру, обращаются к злободневным темам.

Фильм "Три вершины" - не только социальная история "лоскутной" семьи, где воспитываются дети из разных браков, но и красивая художественная картинка.Фото: из открытых источников

Кто-то из кинозрителей на обсуждении после просмотра даже спросил риторически, почему подобное не снимают в России. И действительно, на контрасте стало ясно, что нам не хватает отечественных фильмов. Картин таких, которые бы трактовали прошлое не только в патриотических категориях подвигов на полях войн, спортивных аренах и космических просторах, но и затрагивали бы неоднозначные моменты нашей истории. Одна сталинская эпоха могла бы подарить сценаристам немало драматичных сюжетов – но о преступлениях этого режима нынче как-то не принято вспоминать.

Еще оказалось, что при этом немецкое кино погружено в быт. В центре всех художественных фильмов были семейные истории, рассказанные детально, вплоть до физиологических подробностей – и это никогда не выглядело эпатажно или грязно. Эта тема была главной в закрывавшем фестиваль фильме «Три вершины». Здесь три главных героя – женщина, мужчина и ребенок, переживающие своеобразную робинзонаду изоляции от цивилизованного мира в хижине, окруженной стенами итальянских Альп, с трудом прокладывают друг к другу тропинки взаимопонимания.

Из впечатлений, не связанных собственно с кино, хочется отметить, что люди у нас тянутся к культурно-познавательным событиям. Это было заметно не только на прошедшем фестивале, но и на сеансах под открытым небом, фестивале уличного кино, лектории на «Темных аллеях» в Национальной галерее и многих других мероприятиях этого лета. Везде собирались заинтересованные зрители.

Вот и Ксения Реутова, которую, кажется, все просто полюбили за ясные и информативные рассказы о представленных фильмах, в итоговом посте о своем приезде в Сыктывкар отметила: «Публика интеллигентная, внимательная, вдумчивая». Похоже, таких просветительских, но при этом живых (а не формально-официозных) форматов, где можно узнать что-то новое, приобрести новый культурный опыт и пообщаться, городу явно не хватает, и они были бы крайне востребованы.

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