У жителей Коми остался последний шанс внести корректировки в "мусорный" законопроект

В Коми завершается прием народных предложений для "мусорного" законопроекта. Комментарии от населения регистрировались на Интернет-площадке pravo.rkomi.ru с 8 мая по сегодняшний день.

Предложений поступило очень много, их точное количество будет обнародовано в ближайшие дни. Как стало известно "КП в Коми", многие граждане просили продлить срок приема замечаний, но региональное законодательство не позволяет этого сделать. На народное обсуждение выделено только 15 дней. И у жителей республики остается совсем немного времени, чтобы внести собственные коррективы в законодательный акт.

Разработкой законопроекта занималась межфракционная рабочая группа Государственного Совета Коми во главе с депутатом Сергеем Усачевым. Парламентарий рассказал "КП в Коми", что будет дальше с народными предложениям.

- Все комментарии необходимо систематизировать, а затем передать на юридическую экспертизу в правовой отдел Госсовета Коми. На это понадобится время. Думаю, что уже в начале июня межфракционная рабочая группа соберется на заседание, чтобы публично обсудить поступившие народные предложения, - сообщил "КП в Коми" Сергей Усачев.

На данный момент на виртуальном ресурсе pravo.rkomi.ru законопроект набрал 327 дезлайков и только один лайк. Возможно, это связано с тем, что один пункт законопроекта допускает ввоз мусора в Коми из других регионов. Но уточняется, что отходы, поступившие в наш регион, должны быть предназначены только для обработки, утилизации или обезвреживания, но ни в коем случае не для захоронения.

Законопроект планируется вынести на заседание сессии Госсовета Коми 20 июня. Оставить свои предложения до конца 22 мая можно по ссылке.

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