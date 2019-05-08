2019-05-08T12:54:40+03:00
Общество

Жители Коми могут оставить свое мнение о новом законе по обращению с отходами

Один из пунктов документа предусматривает ввоз мусора на территорию республики из других регионов
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Итоговый вариант законопроекта утвержден 7 мая на совещании с участием членов рабочей группы.Итоговый вариант законопроекта утвержден 7 мая на совещании с участием членов рабочей группы.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Новый законопроект, регулирующий вопросы в области обращения с отходами производства и потребления в Республике Коми, вынесен в Интернет для общественного обсуждения. Документ разработан межфракционной рабочей группой, созданной в Государственном Совете региона.

Итоговый вариант законопроекта утвержден 7 мая на совещании с участием членов рабочей группы. Его представил заместитель руководителя Аппарата Госсовета Коми Игорь Труфанов.

В законопроекте закрепленыосновные полномочия регионального парламента и правительства в области обращения с отходами, полномочия органов местного самоуправления, возможности стимулирования деятельности в данной сфере. В частности, предлагается стимулировать работу в области обращения с отходами посредством разработки и реализации государственных программ республики, а также региональных и муниципальных программ. Планируется предоставлять финансовую, имущественную, консультационную, информационную поддержку, налоговые льготы и многое другое.

Отдельно участники группы обсудили пункт законопроекта, касающийся потенциальных соглашений в области обращения с твердыми коммунальными отходами между Коми и другими регионами. Соглашение может разрабатываться и заключаться исключительно с учетом, в первую очередь, экологических, и только затем экономических интересов сторон. При этом отходы, направленные в регион, должны быть предназначены только для обработки, утилизации или обезвреживания, но ни в коем случае не для захоронения.

Также в законопроекте закреплены основные принципы информирования, экологического образования и просвещения населения в области обращения с отходами.

Как подчеркнул руководитель межфракционной рабочей группы, депутат Госсовета Коми Сергей Усачев, за довольно короткий срок удалось разработать законопроект, в полной мере соответствующий интересам жителей республики.

- Мы планируем внести его на июньское заседание Государственного Совета Коми, но сначала должны услышать мнение общественности, получить возможные правки, предложения. Документ уже в сети, поэтому у нас будет время на доработку, если она потребуется, – сказал Сергей Усачев.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке https://pravo.rkomi.ru/projects#npa=8043

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

90-летний эколог Адольф Братцев предложил, как отказаться от непопулярной мусорной реформы

Он призвал использовать изобретенную им систему сбора мусора, которая создаст тысячи рабочих мест и поможет населению обогатиться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Сыктывкарский подросток потушил сигарету о 8-летнего ребенка
Жители села в Коми через прокуратуру добиваются установки бани
В Сыктывкаре установили новый памятник рублю
В сыктывкарском храме мироточит иконостас
«Медведи проснулись!»: жители Коми фотографируют следы косолапых у дорог
В Инте освобождены от наказания виновные в аварии на шахте, в которой пострадал электрослесарь
Парад, «Бессмертный полк» и салют: полное расписание Дня Победы-2019 в Сыктывкаре
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
Стало известно, когда в сыктывкарских домах отключат тепло
В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока
Перенесен рейс в Сыктывкар из московского аэропорта Шереметьево
Фуражкин победил на чемпионате Сыктывкара по пауэрлифтингу
В Сыктывкаре на 13 дней перекроют улицу Печорскую
В Княжпогостском районе медики на вертолете искали больного
Лжебанкир украл деньги у двух ухтинцев