Жители Коми могут оставить свое мнение о новом законе по обращению с отходами

Новый законопроект, регулирующий вопросы в области обращения с отходами производства и потребления в Республике Коми, вынесен в Интернет для общественного обсуждения. Документ разработан межфракционной рабочей группой, созданной в Государственном Совете региона.

Итоговый вариант законопроекта утвержден 7 мая на совещании с участием членов рабочей группы. Его представил заместитель руководителя Аппарата Госсовета Коми Игорь Труфанов.

В законопроекте закрепленыосновные полномочия регионального парламента и правительства в области обращения с отходами, полномочия органов местного самоуправления, возможности стимулирования деятельности в данной сфере. В частности, предлагается стимулировать работу в области обращения с отходами посредством разработки и реализации государственных программ республики, а также региональных и муниципальных программ. Планируется предоставлять финансовую, имущественную, консультационную, информационную поддержку, налоговые льготы и многое другое.

Отдельно участники группы обсудили пункт законопроекта, касающийся потенциальных соглашений в области обращения с твердыми коммунальными отходами между Коми и другими регионами. Соглашение может разрабатываться и заключаться исключительно с учетом, в первую очередь, экологических, и только затем экономических интересов сторон. При этом отходы, направленные в регион, должны быть предназначены только для обработки, утилизации или обезвреживания, но ни в коем случае не для захоронения.

Также в законопроекте закреплены основные принципы информирования, экологического образования и просвещения населения в области обращения с отходами.

Как подчеркнул руководитель межфракционной рабочей группы, депутат Госсовета Коми Сергей Усачев, за довольно короткий срок удалось разработать законопроект, в полной мере соответствующий интересам жителей республики.

- Мы планируем внести его на июньское заседание Государственного Совета Коми, но сначала должны услышать мнение общественности, получить возможные правки, предложения. Документ уже в сети, поэтому у нас будет время на доработку, если она потребуется, – сказал Сергей Усачев.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке https://pravo.rkomi.ru/projects#npa=8043

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