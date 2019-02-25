В республиканский парламент внесен проект закона, ограничивающий ввоз мусора в Коми из других регионов

Активисты «левого» политического фронта внесли в Госсовет Коми законопроект, предполагающий жесткие ограничения, вплоть до запрета, на ввоз мусора на территорию республики из других регионов. Инициатором законодательной инициативы выступил руководитель парламентской фракции «КПРФ» Олег Михайлов.

Проект закона был внесен в аппарат Госсовета республики сегодня, 25 февраля. Авторы документа предлагают наложить запрет на ввоз в Коми отходов, не являющихся вторичным материальным ресурсов. К последнему, в частности, относятся бумажные, пластиковые, металлические отходы, то есть мусор и вторпродукция, которую можно перерабатывать.

Также депутат-коммунист предлагает сформировать региональный информационный кадастр отходов, в котором будут четко прописаны нормы сбора, накопления отходов. Предполагается анализировать данные в сфере обращения с отходами и выявить закономерности для разработки природоохранных мероприятий.

В ряде субъектов Российской Федерации законодательно закреплено ограничение на ввоз отходов из других регионов. Такие нормы действуют в Нижегородской, Челябинской областях, в Удмуртии, Адыгее, Москве.