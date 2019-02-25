2019-02-25T17:32:45+03:00
Общество

В республиканский парламент внесен проект закона, ограничивающий ввоз мусора в Коми из других регионов

Законодательная инициатива принадлежит представителю КПРФ
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Лидер КПРФ в Коми предлагает запретить ввозить в республику отходы, которые не годятся для переработки.Лидер КПРФ в Коми предлагает запретить ввозить в республику отходы, которые не годятся для переработки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Активисты «левого» политического фронта внесли в Госсовет Коми законопроект, предполагающий жесткие ограничения, вплоть до запрета, на ввоз мусора на территорию республики из других регионов. Инициатором законодательной инициативы выступил руководитель парламентской фракции «КПРФ» Олег Михайлов.

Проект закона был внесен в аппарат Госсовета республики сегодня, 25 февраля. Авторы документа предлагают наложить запрет на ввоз в Коми отходов, не являющихся вторичным материальным ресурсов. К последнему, в частности, относятся бумажные, пластиковые, металлические отходы, то есть мусор и вторпродукция, которую можно перерабатывать.

Также депутат-коммунист предлагает сформировать региональный информационный кадастр отходов, в котором будут четко прописаны нормы сбора, накопления отходов. Предполагается анализировать данные в сфере обращения с отходами и выявить закономерности для разработки природоохранных мероприятий.

В ряде субъектов Российской Федерации законодательно закреплено ограничение на ввоз отходов из других регионов. Такие нормы действуют в Нижегородской, Челябинской областях, в Удмуртии, Адыгее, Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Президент Федерации лыжных гонок прокомментировала «деревянную» медаль Юлии Белоруковой
Уроженец Воркуты конькобежец Павел Кулижников в третий раз выиграл чемпионат мира
В Коми на пожаре в дачном доме спасатели нашли обгоревший труп
От оттепели к похолоданию: к какой погоде готовиться жителям Коми в последнюю неделю февраля
В Сыктывкаре почти месяц ищут 48-летнего мужчину
В Коми горели дом, гараж и автомобиль
У двух воркутинок украли с карт почти 70 тысяч рублей
В Прилузье оштрафовали мужчину, разбросавшего снег на дорогу
Лыжник из Коми победил в финале Кубка России
В Коми за сутки сбили ребенка и пенсионерку
В Сыктывкаре волки разорвали собаку
В Сыктывкаре подожгли квартиру: эвакуировали 30 человек
Администрацию Усинска хотят заставить ловить животных
Фигурист из Ухты Дитрий Алиев не представит Россию на чемпионате мира в Японии
Коммунисты готовят закон о запрете на ввоз мусора в Коми из других регионов
«Надо учиться всех раскидывать и идти первой»: лыжница Юлия Белорукова сделала выводы после неудачной гонки
Национальный парк "Югыд Ва" приглашает на лето волонтеров
На выходных погода в Коми удивит резкими перепадами от -30 до 0 градусов
Жена и сын погибшего в Ижемском районе сотрудника полиции доставлены санавиацией в Сыктывкар
В Сыктывкаре отменен утренний самолет в Москву
Ухтинец Дмитрий Алиев не справился с прыжками в финале Кубка России
ДТП в Ижемском районе: погибшими оказались сотрудник уголовного розыска сыктывкарской полиции и его 5-летняя дочь
В Коми родителей старшеклассников приглашают сдать ЕГЭ
Автоинформаторы в автобусах Сыктывкара «заговорят» на коми языке
В ДТП в Ижемском районе пострадали шесть человек
Парламентарии уточнили границу Коми и Архангельской области
Госсовет не согласовал вопрос для референдума о ввозе мусора из других регионов
Судебные приставы Коми разыскали ухтинку-должницу, которая живет без паспорта 17 лет