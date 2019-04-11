«Мы не допустим незаконного ввоза отходов из других регионов», - депутат Госсовета Коми Сергей Усачев

Мусорная реформа, охватившая страну, в народе вызвала немало негативных толков: люди недовольны тарифами на вывоз ТКО, с недоверием воспринимают планы по строительству «мусорных» заводов в Коми, а обустройство скандального полигона на станции Шиес спровоцировало акции протеста в республике. Органы власти услышали глас народа, сейчас парламент Коми разрабатывает законопроект, который защитит от мусорной агрессии из любого региона России. Какую работу проделывают депутаты «КП в Коми» рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РК Сергей Усачев.

Система обращения с отходами устарела и не выдерживает объемов мусора, производимого населением.Фото: Артем ЛЕНЦ

Все делалось втихаря

- Как вы считаете, почему станция Шиес стала линией фронта, где народ отчаянно противостоит московскому бизнесу и властям Архангельской области?

- Для начала я хотел бы сказать, что Шиес – это территория Архангельской области, именно власти соседнего с Республикой Коми субъекта ответственны за принятие решений по сложившейся ситуации. Разумеется, строительство на Шиесе может иметь последствия и для Коми, поэтому мы заинтересованы в урегулировании всех возможных рисков.

Надо четко понимать, что прежняя схема обращения с отходами не выдерживает тех объемов мусора, которые скопились в регионах. Вы помните, что весной прошлого года «мусорный кризис» возник в Московской области — ядовитые газы с мусорных полигонов отравили воздух сразу нескольких городов Московской области. Эту проблему надо было решать в срочном порядке, именно поэтому возникла идея перевозки мусора в Архангельскую область. С этой критической точки в стране началась мусорная реформа. За последние полгода происходили корректировки федерального законодательства, отдельные нормы законов претерпели серьезные изменения. Но именно срочное решение по обустройству полигона на станции Шиес под московский мусор и спровоцировало волну народного гнева. Инициаторы стройки слишком быстро и рьяно взялись за реализацию проекта.

Обустройство объекта бизнес-структурами началось без предварительной экологической экспертизы и без общественных слушаний, и это еще далеко не все нарушения. Самое главное, все делалось втихаря, людям никто ничего не объяснял. Естественно, такое пренебрежительное отношение к правам граждан вызвало народный протест.

Обустройство полигона на Шиесе под московский мусор спровоцировало волну народного гнева.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Народ сейчас хорошо разбирается в законах. Многие знают, что право на благополучную экологическую обстановку закреплено в Конституции России. Местные жители, понимая, что их права, очевидно, нарушены, стали активно противостоять строительству мусорного полигона.

В Архангельской области договоренности возникли в период, когда законодательство в области обращения с ТКО на тот момент еще не сформировалось. Я не оправдываю тех, кто инициировал стройку на станции Шиес, и реакция местного населения лично мне понятна.

Сортировка мусора - дело недешевое

- Грозит ли Коми повторение ситуации, которая сейчас сложилась в Архангельской области?

- Нет, об этом и речи быть не может. Во-первых, наше правительство ни с кем не договаривалось о ввозе московского мусора. Во-вторых, объективно оценив негативный опыт Поморья, мы приняли решение защититься от повторения шиесского кризиса на законодательном уровне. В Госсовете создана межфракционная группа по разработке регионального законопроекта, который будет строго и четко регулировать ввоз и вывоз ТКО на территорию Коми. Конечно, мы не можем полностью запретить ввоз отходов в республику — это невозможно, поскольку у нас уже исторически сложились определенные хозяйственные отношения с Кировской областью. Десятками лет мусор из Прилузского района вывозился на полигон в соседний регион. Но есть и обратный поток: из соседних регионов в Коми привозят отходы на переработку. Эти процессы прерывать нельзя. Но никто из разработчиков законопроекта не заинтересован в мусорных полигонах-гигантах, которые будут негативно воздействовать на нашу экологию. Именно поэтому в законопроекте мы закрепляем сразу несколько важных моментов. Во-первых, новые места сбора, складирования, хранения и утилизации мусора должны создаваться с учетом требований федерального законодательства, то есть после проведения экологической экспертизы и общественных слушаний. Во-вторых, новый закон должен стимулировать переработку мусора. Для нас важно, чтобы в Коми развивались предприятия по сортировке и уничтожению мусора. А это дело недешевое! Не каждый рискнет этим заняться. Именно поэтому Госсовет разрабатывает меры поддержки предпринимателей и бизнесменов, которые заинтересуются переработкой мусора, - это будут налоговые льготы, субсидии и так далее.

Сергей Усачев: "Я не оправдываю тех, кто инициировал стройку на станции Шиес, и реакция местного населения лично мне понятна."Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Уточняет ли новый законопроект виды переработки ТКО?

- Мы фиксируем обязательную сортировку и переработку мусора. И, конечно же, мы предусматриваем заключение соглашений о транспортировке мусора из других регионов. Но договор, который может быть заключен между правительством Коми и руководством любого другого региона России, должен учитывать права и обязанности местного регионального оператора и жителей республики. Ввоз мусора должен осуществляться безопасным методом и в тех объемах, которые не нанесут вред республике.

К ученым - за советом

- А каким образом будут определяться эти объемы?

- С этим вопросом следует обращаться к экологам. У наших ученых-экологов уже сформирована научная база, которая позволит объективно оценить все риски и потенциальный урон окружающей среде. Нам есть, у кого перенимать опыт. В Европе уже давно существует культура первичной сортировки мусора, многие годы действуют экологичные мусороперерабатывающие технологии. Именно поэтому наша рабочая группа закрепляет в республиканском законе главный посыл: переработка мусора. Акцент на переработке, а не на захоронении и складировании, необходимо отразить в федеральном законодательстве. Сейчас наша рабочая группа разрабатывает законодательную инициативу, чтобы внести изменения в федеральное законодательство. Надеюсь, что в среднесрочной перспективе мы сможем направить наше предложение в Государственную Думу.

В Ухте и Сыктывкаре планируется построить заводы по сортировке мусора, а на предприятии в Емве отходы будут уничтожатьсяФото: Алиса КОЗЛОВА

- На сайте минприроды Коми представлена территориальная схема обращения с ТКО. Там, помимо списка мусорных полигонов, представлены три завода по переработке мусора. Правильно ли я понимаю, что эти предприятия будут обслуживать исключительно города и районы республики?

- Да, вы все правильно понимаете. Планируется построить два мусоросортировочных завода — в Сыктывкаре и Ухте, и одно предприятие с полным циклом переработки отходов в Емве. Все три предприятия рассчитаны на объемы мусора, которые будут собираться по республике. Мы заинтересованы в улучшении экологической ситуации в регионе.

Я напомню, что в Республике Коми реализуется региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», который учитывает показатели соответствующего федерального проекта нацпроекта «Экология». Показатели для достижения к 2024 году по республике такие: 30 % - обработка от общего объема образования отходов, 30 % - утилизация от общего объёма образования ТКО.