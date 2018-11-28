О свалке московских отходов: "Угроза помойки заставила забыть о партийных различиях и границах между областями"

Есть такая стратегия родительского поведения (вы, наверняка, не раз с ней сталкивались): когда ребенок плачет, кричать на него: «УСПОКОЙСЯ!!!».

Иногда это работает: страх перед наказанием оказывается сильнее душевной боли. Но психологи считают этот тип поведения совершенно неверным: детская боль не уходит, а просто прячется глубже вместе со страхом. Правильно было бы взрослому сначала успокоиться самому, присесть перед ребенком – глаза на одном уровне – и поговорить о том, что его тревожит. Обсудить, почему с его бедой нельзя справиться прямо сейчас, и как именно можно справиться в будущем. И, конечно же, исполнить все, что было обещано – иначе больше доверия не будет.

Это нехитрая метафора того, как властьимущие сейчас относятся к народу. Очевидно, что в последние месяцы все идет наперекосяк, расползается и рассыпается на глазах. И 90-е годы, которыми нас так долго пугали, вернулись. И вернулись, как водится при всех исторических повторах, в своем худшем виде. Тогда хоть нищими себя чувствовали все, и не было ощущения, что чиновники с олигархами жируют, отдыхая по Тосканам и Куршевелям, пока простой народ экономит на продуктах. Тогда была свобода слова, какой не случалось в России ни до, ни после.

В обществе растет чувство протеста, а в Коми этот рост подогревает дополнительный фактор: огромная, опасная как атомная бомба и непредсказуемая как мина замедленного действия свалка московских отходов. Она пугает и лишает надежд.

Но все, что получают жители Коми в ответ от людей, которые могли бы повлиять на ситуацию, это то самое: «УСПОКОЙТЕСЬ!!!» Сделайте вид, что никакой проблемы нет, не говорите о своих страхах, вы вообще никого не волнуете.

Когда уже до них дойдет, что протест – это не плохо. Это просто знак того, что люди живы, стремятся к лучшему, способны мыслить, собираться, думать над решениями задач, верить (пока еще) в то, что власти могут к ним прислушаться.

В Бельгии в 90-х общественные протесты против постройки мусоросжигательного завода привели к тому, что государство нашло другие пути. И сейчас небольшая страна занимает второе место (после Германии) в Европе по безопасной переработке отходов.

Так чего нам бояться? Есть ли что-нибудь страшнее рукотворной экологической катастрофы, уничтожающей природу Севера только ради того, чтобы столичным жителям стало еще комфортнее? Угроза большой токсичной помойки из другого региона как-то разом жителей Коми объединила, заставила забыть о партийных различиях и границах между соседними областями. Жителям Коми сейчас надо везде, где возможно, говорить о том, что нас волнует, собираться на митинги (ближайший пройдет в это воскресенье, 2 декабря, в Сыктывкаре). И главное - не успокаиваться.

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