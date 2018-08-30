О новшестве Минобраза: "Сертификат на кружки для ребенка - очередная креативная глупость?"

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-30T13:58:17+03:00

К родителям никто не нисходит с объяснениями, какими новыми красками заиграет их жизнь с этим новым документом – тебя просто обязывают его получить. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Изменить размер текста: A A

С этого года в Республике Коми обновляется система дополнительного образования. Для того, чтобы ходить на кружки и секции, каждый ребенок должен иметь сертификат дополнительного образования. К 1 сентября родители большинства городов и муниципалитетов Коми стараются успеть получить новый документ и зарегистрировать его. Однако толковых объяснений, для чего им это нужно, они не получают. Своими размышлениями об очередном новшестве министерства образования делится колумнист "Комсомольской правды в Коми" Алексей Бешкарев.

В раздраженной очереди, где все запутались из-за того, что кто-то ушел, не достояв; где, конечно же, не предусмотрено достаточного количества стульев; время течет медленно, и можно подумать о том, зачем ты здесь и куда идешь. Правда, не в глобальном смысле.

Это очередь за получением сертификата дополнительного образования. О том, что теперь он обязателен для детей, чтобы посещать кружки и школы, в которые они до этого уже ходили годами, стало понятно случайно. Публикации СМИ на эту тему были выдержаны в рекомендательном тоне: «могут получить…», «можно использовать». Правда, уже в них содержался ряд не сразу понятных условий: сертификаты используются, если организации имеют лицензию (где это узнавать?), но это не распространяется на спортивные и музыкальные направления.

На счету находится не самая внушительная сумма в 4 163 рубля – что с ней делать, если ребенок и так занимался бесплатно? А если требуется больше? Разобраться сходу во всех этих «если» было непросто – пока было ясно, что нужно идти и регистрироваться. Так вышло, что мне пришлось проходить эту процедуру дважды.

Сотрудницы приемной комиссии, куда отстояв взвинченную и дезориентированную очередь, подаешь документы, дают разные ответы на одни и те же вопросы. Они точно так же взвинчены и дезориентированы.

Пытаюсь выяснить:

- Объясните наконец, зачем этот сертификат нужен?.

- Я понимаю так: вот раньше родители могли записывать своих детей в кружки, хоть в пять-шесть, в том числе бесплатные, а теперь можно будет только в один – это будет проще контролировать, - говорит сотрудница в приемной комиссии при Центре дополнительного образования.

Я не знаю, правда это или нет, но понимаю, что представитель системы сам настроен против нее и слабо представляет, как она действует.

- Ну ничего: долго это не проработает, – добавляет она, понизив голос.

Пока находишься в кабинете приемной комиссии, вокруг тебя обсуждаются сплошные накладки: «Сейчас сайт не работает, и когда заработает, мы не знаем…», «Вам нужно отозвать свой сертификат и зарегистрировать новый». Если же у тебя все в порядке, ты на выходе получаешь узенькую полоску бумаги с распиской, что у тебя приняты документы, которая, как здесь объясняют, нигде не требуется. И стоило ради этого в очереди стоять? Сам сертификат тоже не более чем электронный файл без печатей и подписей - печатаешь документ дома в черно-белом варианте на любой бумаге - и владеешь.

Какое впечатление пока от сертификата? Его получение никак не помогает тебе, как родителю, в жизни. Это ненужная, громоздкая бюрократическая процедура, «навязанная услуга». Она не дает родителям никаких гарантий, не облегчает попадание твоего ребенка в нужные кружки и школы, а наоборот – создает дополнительные препятствия к этому. Никто не нисходит к тебе с объяснениями, какими новыми красками заиграет твоя жизнь с этим документом – тебя просто обязывают его получить.

Даже на стенде в коридоре перед приемной комиссией ты можешь прочитать информацию о том, где и как его получать, но не о преимуществах, которые ты при этом приобретаешьФото: Предоставлено "Комсомолке"

Даже на стенде в коридоре перед приемной комиссией ты можешь прочитать информацию о том, где и как его получать, но не о преимуществах, которые при этом приобретаешь. Все выглядит так, что некие чиновники решили взять под учет и контроль сферу услуг дополнительного образования, и ради этих (чужих) целей все родители должны немного помучиться.

Возможно, это неверный обывательский взгляд, но покажите мне хоть один внятный текст, который убеждал бы в обратном. А пока его нет – хочется и правда верить, что эта очередная инициатива (или глупость?) долго не продержится. Лишь бы ей на смену не пришла еще одна, столь же «креативная».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Бешкарев о замалчивании трагедии на ТВ: "Сегодня на правду спрос"

Телевидение все еще мыслит о своей аудитории в категориях советского времени, считая, что демонстрируя успехи отечественной политики и проблемы других стран, обеспечивая зрителей потоком низкопробных развлечений и криминальных сенсаций, держит под контролем общественное мнение. Не заметив при этом, что его аудитория потеряна – телевидению никто не верит, кроме горстки пенсионеров, привыкших жить при включенном экране. (подробности)

"Летом Сыктывкар погружается в ремонты и тоску" - Алексей Бешкарев

"Северное лето" – это какой-то оксюморон, сочетание несочетаемого, льда и пламени. Шагаешь, пиная пустоту, и понимаешь, что окружающие тебя прохожие все как один хотели бы сейчас быть не здесь, но оказались заложниками каждой своей незадачливой ситуации. И, наверное, поэтому с утра выстраиваются в очереди в пивные, а вечерами дурными голосами поют «Рюмку водки на столе» в кафешках, шлепая себя по щекам от комаров. (подробности)

Как-то вдруг оказалось, что День космонавтики вобрал в себя то, чем нам сегодня не хватает: гордость за свои мирные достижения, абсолютно положительного героя с внешностью простого парня «как ты да я», оптимизм и неземную возвышенность. (подробности)