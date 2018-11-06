О кинофестивале финно-угорских народов: "Речи закончились, свет погас и под шумок ушли все випы"

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-06T10:55:50+03:00

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В Сыктывкаре с 30 октября по 2 ноября проходил фестиваль финно-угорского кино. И это здорово, потому что, как известно, культурными событиями, особенно международного масштаба, жители Коми здесь не избалованы. Но так случилось, что ваш колумнист побывал на открытии этого фестиваля в Сыктывкарском университете. И после этого решил пропустить все остальные запланированные показы, потому что это мероприятие сильно отдавало очередной кое-как организованной отчетной пустышкой.

…Вечер начался с опоздания министра культуры Коми. Это ситуация не новая: нам с семьей доводилось ждать его полчаса на «Шаньга-фесте», четверть часа на «Корт-Айке», на этот раз он задержался всего минут на семь. По другим поводам целым залом доводилось ждать и других чиновников. Уже и не знаешь, куда пойти, чтобы лишний раз на какого-нибудь министра не нарваться.

Здесь лично у меня большой вопрос даже не к чиновникам (всё понятно – масса, наверное, обязанностей, цейтнот), а к организаторам всех таких мероприятий: праздник для кого – для чиновника или для народа? Если второй вариант, то почему зрители должны дожидаться без всяких объяснений, пока не явится кто-то из властьимущих, чтобы произнести свой очередной торжественный спич?

Ну ладно, все явились, коми песня прозвучала, речи полились: какое это важное событие, настоящий праздник, большой прорыв для республики. Журналисты разных СМИ толкались в проходах, снимали и фиксировали всю торжественную часть для своих выпусков новостей.

Открытие завершалось показом венгерского фильма «Георг». Речи закончились, свет показ, журналисты побежали в свои редакции… И следом за ними под шумок ушли все випы, которые только что говорили со сцены, какое замечательное и важное для всех событие этот фестиваль, тем самым продемонстрировав полную незаинтересованность в чем-то еще, кроме своих выступлений.

Начался фильм. Почему-то он шел по-венгерски. Зрители сначала подумали, что это некая авторская задумка, и скоро все станет понятно, потом стали перешептываться... Наконец, минут через 10 после начала кто-то догадался поменять аудиодорожку, и фильм пошел с переводом. Картина оказалась посредственной – скучноватый и лишенный четкой сюжетной линии, с актерами, играющими в утрированной мелодраматичной манере. Зрители, среди которых в основном были студенты, по привычке полезли в свои телефоны. Я тоже. Выяснилось, что демонстрируемая лента была снята в 2007-м году – 11 лет назад! Фильм уже давно выложен везде, где возможно. На «Кинопоиске» о нем оставлены отзывы.

Но погодите – разве фестивали устраиваются не для того, чтобы знакомить с актуальными процессами, никому пока не известными произведениями и т.п.? Информационная ценность этого кинопоказа была равна нулю. Ее бы могли повысить увлекательное вступительное слово, поясняющая лекция, встреча с создателями, да хотя бы коллективное обсуждение в конце. Ничего этого не было – фильм даже не был никак объявлен. Нуль так и остался нулем. Нечего удивляться, что финальные титры шли уже перед практически пустым залом.

Изучив программу фестиваля, я обнаружил, что и остальные работы, представленные на нем, были созданы несколько лет назад – самой «свежей» из них скоро будет четыре года. Так фестиваль потерял еще одного зрителя в моем лице.

Конечно, можно сказать, что это частный случай и не стоит целой публикации, но, к сожалению, такое же впечатление остается от организации подобных культурных мероприятий у нас всякий раз – как будто они не интересны самим организаторам, а если и интересны, то только в качестве очередной строки отчета. А ведь всё могло бы быть совсем-совсем другим.

У зрителей пока еще остается интерес к хорошему кино и искусству вообще, есть пока некоторый кредит доверия к организаторам – но если у нас фестивали и дальше будут устраиваться настолько безалаберно, скоро на них будет уже никого не собрать.

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