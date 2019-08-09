В Усинске проходит молодежный форум ЛУКОЙЛ-Коми

Более 60 работников предприятия из Усинска, Ухты, Яреги и Нарьян-Мара приняли участие в I Форуме «Энергия молодости», который завершится сегодня.

В программе первого молодежного форума ЛУКОЙЛ-Коми – семинар-совещание с участием молодых нефтяников, туристический слет, интеллектуальная игра и церемония награждения самых активных и творческих лукойловцев, а также лучших советов молодых специалистов (СМС) структурных подразделений предприятия.

– Главная цель проведения форума – объединить наши усилия, – пояснил председатель СМС ЛУКОЙЛ-Коми Альфис Саматов. – Сегодня локальные объединения лукойловской молодежи действуют во всех наших структурных подразделениях. Ребята участвуют в общественной жизни предприятия и муниципалитетов, сотрудничают с ветеранскими и волонтерскими организациями.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Немалую роль СМС играет и в адаптации сотрудников, только принятых в штат предприятия. С первых дней работы новички привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых СМС. Опыт в этом направлении наработан немалый, но для большей эффективности важно иметь возможность постоянного общения, причем в реальном времени. Этого и позволил добиться дебютный форум «Энергия молодости».

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На семинаре-совещании председатели СМС структурных подразделений ЛУКОЙЛ-Коми представили доклады о деятельности советов, также в ходе встречи прошла открытая дискуссия с участниками конкурсной комиссии форума во главе с заместителем генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми» по управлению персоналом Александром Костылевым.

Имена молодых специалистов, ярко проявивших себя в работе СМС и форума, а также лучший из СМС структурных подразделений ЛУКОЙЛ-Коми будут названы уже сегодня.