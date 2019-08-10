2019-08-10T10:21:26+03:00
Общество

В Воркуте незаконно разрешали жить иностранцам

Дело расследует республиканское управление ФСБ
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Фигурантам дела грозит до семи лет тюрьмыФигурантам дела грозит до семи лет тюрьмыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Воркуте организовали незаконное пребывание иностранных граждан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Коми.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемые незаконно помогали иностранцам получить сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства нашей страны. Это нужно было для того, чтобы приезжие подали в подразделения миграции МВД. Предполагалось, что иностранцы получат патент и разрешение на временное проживание.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Согласно законодательству, подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают расследование и выясняют, совершали ли злоумышленники другие преступления.

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За три года было рассмотрено 316 дел, касающихся таких преступлений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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