В Сыктывкаре объявлен аукцион на
В Сыктывкаре объявлен аукцион на проведение проектно-изыскательских работ в здании СГУ им. Питирима Сорокина - самом старом корпусе Пединститута. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Согласно документации, начальная цена контракта составляет 16 500 000 рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Как сообщалось ранее, сейчас изношенность здания составляет 80%. Отмечалось, что новое здание должно украсить улицу Коммунистическую к 2021 году, то есть к 100-летию Коми. Сколько будет стоить восстановить корпус, пока неизвестно, однако сообщалось, что в федеральном бюджете на эти цели заложено 813,6 миллиона рублей. Сейчас ищут того, кто создаст проект здания. На эту сумму нужно будет провести полный спектр проектно-изыскательских работ включая геодезические. Работы нужно будет завершить до конца 2019 года. Эскизный проект для реконструкции первого корпуса пединститута безвозмездно разработала компания СКАТ. Историческое здание сохранит узнаваемые черты, в то время как его площадь согласно проекту увеличится вдвое. От старого здания останется только столовая, которая была построена после возведения основного здания. Учебный корпус будет полностью соответствовать современным требованиям безопасности и доступности для маломобильных граждан, а его площадь в результате реконструкции увеличится с 6000 до 12 500 квадратных метров
ИСТОЧНИК KP.RU