Кто из звезд приезжал в Коми на День республики

21 августа сыктывкарцы начнут отмечать День Республики Коми. Праздник откроет выступление группы «Хор Турецкого». Концерт пройдет на Стефановский площади в 20:00.

«КП-Коми» решила вспомнить, кто из звезд российской и зарубежной эстрады приезжал на праздник за последние пять лет.

2018

С 97-летием Коми поздравляли австрийцыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В прошлом году с 97-летием Коми сыктывкарцев поздравляла австрийская группа Joy. На Стефановской площади звучали хиты в стиле 80-х. Фронтмен группы Михаэль Шайкль часто обращался к публике на русском языке и вел себя на сцене непринужденно и расслабленно.

2017

Привет из Франции для сыктывкарцевФото: Алиса КОЗЛОВА

Диско-группы обожают приезжать в Коми на различные праздники. Отметился и французский дуэт Ottawan. Вокалист Жан-Батист Патрик демонстрировал на сцене не только отличные вокальные данные, но и завидную физическую форму. Певец часто шутил со сцены и посылал зрителям воздушные поцелуи.

2016

"Хор Турецкого" уже приезжал в республикуФото: Елена ВОРОБЬЕВА

Группа «Хор Турецкого» уже приезжала в Коми на 95-летие. Тогда масштабный концерт прошел на республиканском стадионе. Сыктывкарцы услышали самые редкие голоса в мире, например, мужское сопрано Михаила Кузнецова - редчайший в Евразии голос. Сам руководитель хора Михаил Турецкий много шутил и поздравлял жителей республики. Хор Турецкого настолько виртуозно общался с аудиторией, что республиканский стадион превратился в большое караоке.

2015

В этот год в Сыктывкар не приезжал кто-либо из знаменитостей. На Стефановской площади прошла ярмарка и развлекательная программа: фестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье», бои на подушках, спортивные состязания, фокусы, научные шоу.

2014

Пять лет назад в Сыктывкар также не приезжал никто из звезд. В честь праздника в Сыктывкаре открыли памятник Питириму Сорокину, провели соревнования по лыжероллерам на улицах города и шоу танцующих экскаваторов.

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