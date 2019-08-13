2019-08-13T16:54:24+03:00
Происшествия

Для облавы на волка в Едве до сих пор ждут специалистов из Сыктывкара

Двое сотрудников Минприроды РК должны приехать завтра
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Едве уже во второй раз переносят облаву на волка, который предположительно растерзал 14-летнюю школьницу.В Едве уже во второй раз переносят облаву на волка, который предположительно растерзал 14-летнюю школьницу.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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В Едве уже во второй раз переносят облаву на волка, который предположительно растерзал 14-летнюю школьницу. На большую охоту еще вчера должны были приехать два специалиста из Министерства природы Республики Коми. Однако, их до сих пор нет на месте. Об этом "КП-Коми» рассказал глава поселка Николай Онищик.

- Теперь говорят, что то они приедут завтра, - прокомментировал ситуацию собеседник «Комсомолки». – Сейчас обстановка в поселке спокойная. В будни местные жители ходят на работу, у всех жесткая дисциплина – людей просто так на облаву не отпустят.

Напомним, масштабная облака на волков должна была состояться в прошедшие выходные, но была перенесена на будний день. Планировалось, что в Едву дополнительно приедут 15 охотников из соседних районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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