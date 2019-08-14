2019-08-14T09:30:56+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ наращивает добычу «тяжелой» нефти в Республике Коми

Рост добычи достигнут, в частности, за счет увеличения числа эксплуатационных скважин.
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Один из факторов роста добычи нефти - применение инновационных методов повышения нефтеотдачи пласта.Один из факторов роста добычи нефти - применение инновационных методов повышения нефтеотдачи пласта.
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По итогам первого полугодия на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения и Ярегском месторождении добыто в общей сложности 2,4 млн тонн высоковязкой нефти – это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 18%.

Рост добычи достигнут, в частности, за счет увеличения числа эксплуатационных скважин. На Усинском месторождении в этом году пробурены 5 скважин, фонд Ярегского месторождения пополнился на 49 (31 на Ярегской площади и 18 – на Лыаельской). Еще один фактор роста - применение инновационных методов повышения нефтеотдачи пласта.

Кроме того, продолжается развитие производственной инфраструктуры на месторождениях «тяжелой» (трудноизвлекаемой) нефти ЛУКОЙЛ-Коми. В частности, на Усинском промысле ведется строительство парогенераторных установок и узла подготовки рабочего агента, на Ярегском – резервуаров, блока центробежных сепараторов для подготовки нефти, насосных перекачки нефти, узла учета нефти.

Увеличение объемов добычи позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления.

Увеличение объемов добычи позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления.

Таким образом, продолжается курс на модернизацию инфраструктуры ключевых точек роста компании «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре. Только за последние три года на Ярегском месторождении, в частности, были введены водоподготовительная установка, пункт подготовки и сдачи нефти, парогенераторные установки «Лыаель», «Центр» и «Север», энергоцентр «Ярега» мощностью 75 МВт. На Усинском месторождении за тот же период были запущены в работу энергоцентр мощностью 100 МВт, комплекс парогенераторных установок и электроподстанция.

Расширение производственных мощностей и увеличение объемов добычи позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления в различные уровни бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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