ЛУКОЙЛ наращивает добычу «тяжелой» нефти в Республике Коми

По итогам первого полугодия на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения и Ярегском месторождении добыто в общей сложности 2,4 млн тонн высоковязкой нефти – это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 18%.

Рост добычи достигнут, в частности, за счет увеличения числа эксплуатационных скважин. На Усинском месторождении в этом году пробурены 5 скважин, фонд Ярегского месторождения пополнился на 49 (31 на Ярегской площади и 18 – на Лыаельской). Еще один фактор роста - применение инновационных методов повышения нефтеотдачи пласта.

Кроме того, продолжается развитие производственной инфраструктуры на месторождениях «тяжелой» (трудноизвлекаемой) нефти ЛУКОЙЛ-Коми. В частности, на Усинском промысле ведется строительство парогенераторных установок и узла подготовки рабочего агента, на Ярегском – резервуаров, блока центробежных сепараторов для подготовки нефти, насосных перекачки нефти, узла учета нефти.

Увеличение объемов добычи позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления.

Таким образом, продолжается курс на модернизацию инфраструктуры ключевых точек роста компании «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре. Только за последние три года на Ярегском месторождении, в частности, были введены водоподготовительная установка, пункт подготовки и сдачи нефти, парогенераторные установки «Лыаель», «Центр» и «Север», энергоцентр «Ярега» мощностью 75 МВт. На Усинском месторождении за тот же период были запущены в работу энергоцентр мощностью 100 МВт, комплекс парогенераторных установок и электроподстанция.

Расширение производственных мощностей и увеличение объемов добычи позволяет ЛУКОЙЛ-Коми увеличивать налоговые отчисления в различные уровни бюджета.