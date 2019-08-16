«Ухтажилфонд»: предприниматели не спешат заключать договоры на вывоз мусора

Уже в течение девяти месяцев в Коми работает единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ухтажилфонд». За это время компания провела разъяснительную работу среди жителей республики, для госучреждений и бизнесменов об изменениях в системе вывоза мусора. И если население региона уже стало разбираться в системе ТБО и своевременно платить за вывоз мусора, как отдельную услугу, то юридические лица не спешат идти на контакт с «Ухтажилфондом» и заключать договора. Эту тему затронули 14 августа на круглом столе в Общественной палате РК, посвященном итогам деятельности компании на территории Коми.

Председатель палаты Сергей Чечеткин сразу отметил, что во время беседы присутствующие не должны валить все шишки на «Ухтажилфонд».

- Нужно посмотреть, что в Коми не получается, почему и какие меры необходимо принять, чтобы «Ухтажилфонд» двигался дальше. Просто собирать и исправно вывозить мусор – это не решение проблемы, это полумера, - считает Сергей Чечеткин.

Круглый стол прошел в Общественной палате Республики Коми

Представитель «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков рассказал экспертам, что, несмотря на действия регоператора, не все юридические лица охотно идут на заключение договоров. Каждую неделю специалисты компании разносят уведомления юридическим лицам с информацией о необходимости этой процедуры, жалуется на неплательщиков в Минприроды РК, Росприроднадзор, но результатов это не приносит. Дмитрий Кондратенко отметил, что в данной ситуации регоператор не имеет каких-либо рычагов воздействия на юридические лица.

Представитель «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков рассказал экспертам, что, несмотря на действия регоператора, не все юридические лица охотно идут на заключение договоров.

- За время работы «Ухтажилфонда» ни одного предпринимателя, который занимается незаконной транспортировкой отходов, не привлекли к ответственности. Мы хотим выйти на Общественную палату Коми с инициативой, чтобы наделить регоператора полномочиями для решения таких проблем. Сейчас мы можем только писать в контролирующие органы и фиксировать нарушения. Да, нарушителям выдают предупреждения, но реальных наказаний для них не предусмотрено, - пояснил проблему представитель компании.

Из-за этого, по мнению Дмитрия Кондратенко, предприниматели региона чувствуют свою безнаказанность. И поэтому продолжают также самостоятельно, без контроля за размером мусора и без заключения договора с «Ухтажилфондом», вывозить ТБО на свалки. Представитель регоператора считает, что снять остроту проблемы поможет выстроенное сотрудничество всех органов, которые работают в данном направлении, а также совместное решение вопросов.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Константин Ковалев также видит решение проблемы бизнесменов-неплательщиков в оплате по факту, а не по нормативам.

Сторону бизнеса представлял уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков. Он отметил, что предприниматели не выступают против самой системы по обращению с ТКО. Они готовы заключать договора с регоператором, но хотели бы платить не по установленному тарифу, а за объем вывозимого мусора. Также он предложил, чтобы предприниматели собирали и сдавали мусор не в контейнеры, а в пакеты. Этот вариант более выгодный и менее хлопотный по сравнению с закупкой контейнеров.

Члены и эксперты Общественной палаты пришли к выводу, что несмотря на имеющиеся трудности, региональный оператор «Ухтажилфонд» справляется с поставленными перед ним задачами.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Константин Ковалев также видит решение проблемы бизнесменов-неплательщиков в оплате по факту, а не по нормативам.

- В этом случае будут заинтересованы все. Как только регионального оператора заставят за его деньги убрать пару несанкционированных свалок, то он начнет организовывать работу тех, кто мусор вывозит. Как только «Ухтажилфонд» начнет перераспределять расходы на ликвидацию свалок на муниципалитеты, на чьих землях расположены эти свалки, те также начнут решать эту проблему, - пояснил представитель прокуратуры.

В заключении встречи члены и эксперты Общественной палаты пришли к выводу, что несмотря на имеющиеся трудности, региональный оператор «Ухтажилфонд» справляется с поставленными перед ним задачами и успешно продолжает внедрять новую систему по обращению с ТКО на территории республики.