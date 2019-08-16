Грибомания началась. Трофеи с тихой охоты, которые жители Коми публикуют в соцсетях

Грибники Коми боялись, что лето-2019-го года, которое синоптики уже успели окрестить самым холодным за последние 50 лет, помешает росту грибов. Однако страхи были напрасны: любители тихой охоты завалили соцсети фотографиями грибов. Собрали для вас самые красивые снимки.

Вот таких красавцев в лукошке сфотографировала ученый-биолог Ольга Валуйских. Источник - Instagram.

Фотографии с грибами всегда художественны

«Пять минут ходьбы по печорскому парку у берега и полный пакет грибов», - пишет Денис белых в группе «Типичная Печора».

Даже в городском парке можно устроить тихую охоту

Застенчивый белый грибок в кадре фотографа Руслана Кузнецовского.

«Застенчивый» грибок попал в кадр фотографа

В Ижемском районе Коми недалеко от поселка Том Евдокия Терентьева набрала полное лукошко лесных трофеев.

Коми - грибное место. И холодное лето не перечеркнет этот постулат

Ухинец Дмитрий Шпаковский в соцсетях пишет, что грибомания родом из детства: «Пацаны весь день мяч гоняли, а я в прятки с грибами играл. Ну как так-то? За что мне такое наказание? Да и не любил я особо грибы. В то время я даже представить не мог, что спустя двадцать с лишним лет я буду вставать ни свет ни заря, заезжать далеко в лес (ведь чем дальше, тем больше) и со знанием диванного эксперта рыскать по борам в поисках белых грибов. Ведь белые самые крутые, да?»

Когда грибов много, - это красиво

Грибы растут не только в лесу, но и в городской черте пишет сосногорский фотограф Сергей Ларионов: «Сосногорск - грибное место, а особенно - улица Пионерская».

Грибы не редко растут в городской черте, а прохожие их и не замечают

Кстати, грибы можно найти и в центре Сыктывкара. Вот что пишет блогер доктор Сергей: «Вот такой подосиновик (красноголовик) был обнаружен под берёзой в сквере на Стефановской площади во время обеденного променада. Грибы, в том числе съедобные, в городской черте в Коми не редкость. Удивляет, что этот красавец вырос посреди искусственного газона, который высадили только в прошлом году».

Грибок рос в самом центре столицы Коми

Напомним, на прошлой неделе наш колумнист, общественник Илья Костин рассказал, где искать грибы. Например, белый гриб найдете в хвойном лесу среди елок и сосен, а также там, где раньше жили люди или проходят заброшенные дороги. Подосиновик растет на лесных опушках, подберезовик, что довольно логично, - под березками, а чаще всего среди березового молодняка. За грибами он советует ехать за Нювчим, за Соколовку, в Коччойяг - там много грибных мест. Заказник «Белый» или, простонародно, Чернам - тоже, как правило, радует грибами. Но, правда, на его посещение нужно получить пропуск в ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования».

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