Как это устроено: в сыктывкарской парикмахерской мужчины могут привести в порядок не только свои волосы, но и бороду

Многие думают, что за своим внешним видом следят только женщины. Прекрасная половина человечества может часами заседать в салонах красоты, в то время как их кавалеры тратят от силы 15 минут на поход в ближайшую парикмахерскую. Но сейчас все изменилось. Мужчины тоже хотят выглядеть стильно и опрятно, при этом, не переплачивая за услуги. А чтобы наши сыктывкарские читатели не тратили время на поиски подобного места у нас в городе, мы сделали это за них.

«КП-Коми» побывала на экскурсии в «Мужской парикмахерской №1». Мы узнали, чем она отличается от барбершопа, и как вы можете стать их партнером по бизнесу.

Анализ рынка

Нашим гидом выступила директор компании Валерия Кочанова, которая объяснила, как она нашла свою нишу в сфере индустрии красоты.

Инструменты мастераФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас существует три направления в этой сфере. Первое – салоны-лоукост. В них вам сделают стрижку за 15 минут, и стоить она будет 150-200 рублей. Но, как пояснила Валерия, такого количества времени недостаточно для хорошего результата. К тому же, в подобных местах не занимаются моделированием бороды.

Второй сегмент рынка – универсальные салоны, где стригут и мужчин, и женщин. Здесь сервис представлен на приличном уровне, но отсутствуют современные стрижки и услуги по бритью бороды. Цена в районе 400-600 рублей.

Третий вариант – барбершопы. В них сочетаются хорошее качество и современные услуги, но слишком высокий ценник – от 700 рублей и выше.

- Мы проанализировали все три направления. Очевидно, что чего-то не хватает. Хочется что-то добавить: хорошее качество, современные услуги и приемлемый ценник, - пояснила собеседница «Комсомолки».

В таком вот кресле посетитель может провести целый часФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Объединив все эти компоненты, в 2017 году Валерия открыла «Мужскую парикмахерскую №1». К этому времени предприниматель уже имела 10-летний опыт работы в этой сфере.

- Я работала в салонах, которые предлагают широкий спектр услуг: спа-процедуры, маникюр, педикюр, наращивание ресниц и многое другое. Поэтому, когда я выбирала направление своего бизнеса, я решила для себя, что он будет узконаправленный, а в дальнейшем я смогу его развиваться и масштабировать, - решила для себя Валерия.

Переходим к практике

Вся парикмахерская занимает одно просторное помещение, которое оформлено просто, но со вкусом: кресла, зеркала, стройка администратора, принадлежности для работы, на стенах висят фотографии постоянных клиентов.

На стенах - фотографии постоянных клиентовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Специально для нашей экскурсии Валерия продемонстрировала три услуги, которые представлены у них в парикмахерской. Первая - маска дли лица.

- Рынок парикмахерских услуг в сфере мужских стрижек очень разнообразный. Мы в своем салоне постоянно вводим новинки. Одна из них – уход за лицом. Клиента умывают, наносят маску. Он в это время дремлет, отдыхает. Маску снимают и делают массаж. После этой процедуры кожа мужчины становится более ухоженной, гладкой и приятной, - объяснила Валерия.

Второе по популярности направление – бритье бороды. Парикмахер Ирина рассказала, что бороду можно брить по-разному. Если она жесткая, то ее надо сначала распарить полотенцем, а затем работать опасной бритвой. Если нет, то можно сразу браться за электробритву.

Но чаще всего клиенту приходят сюда за стрижкой, которой здесь уделяют не меньше часа.

- Когда подстригают за 15 минут, то мы не можем сказать, что это сделано в современных тенденциях. Парикмахер будет не сильно заморачиваться над качеством, - пояснила Валерия. – У нас только 30 минут уходит на стрижку, еще надо дважды помыть голову и сделать окантовку.

Новый шаг

Сейчас бизнес Валерии выходит на новый уровень – она запускает франшизу. Предприниматель подчеркивает, что за 980 тысяч рублей вы приобретете готовый бизнес и избежите многих ошибок.

- Когда мы открылись, то у нас были проблемы с маркетингом, мы не знали, как обучить персонал, стандартизировать все процессы, подобрать дизайн, выбрать помещение. Когда человек приобретает франшизу, мы даем все эти системы, - поясняет предприниматель.

Сама Валерия уже выстроила свою работу так, что может приходить в парикмахерскую раз в неделю, чтобы посмотреть все ли в порядке и постричь несколько клиентов для своего удовольствия.

В "Мужской парикмахерской №1" вас могут подстричь, привести в порядок бороду и сделать маску для лицаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Каждый человек, когда начинает заниматься бизнесом, хочет его открыть и быть свободным, - подытожила Валерия. - Я все выстроила так, что могу даже не приходить на работу, а отслеживать все процессы в приложении. Парикмахерская – мой бизнес, стрижка – хобби.

Посмотреть видео-экскурсию из "Мужской парикмахерской №1" вы можете в нашей группе в "ВК": часть 1, часть 2.

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