«Уступили лишь сильнейшей команде из Казани»: сыктывкарские волонтеры-кинологи стали триумфаторами соревнований поисковых кинологических расчетов

С 7 по 11 августа в Казани прошли первые всероссийские волонтерские сертификационные соревнования поисково-спасательных кинологических расчетов, где выступила команда из Коми. Сыктывкарцы заняли второе место в командном поиске, приближенном к реальному в природной среде, уступив лишь хозяевам соревнования - команде из Казани. Приз зрительских симпатий от главного судьи - начальника кинологической службы МЧС России - достался сыктывкарцу Анатолию Кораблеву с собакой по кличке Пуля.

Анатолий уже несколько лет ходит на волонтерские тренировки по поисково-спасательной работе со своей овчаркой по кличке Шерлок. Иногда для разнообразия он занимается с бордер-колли по кличке Пуля, с которой и стал триумфатором всероссийских соревнований. Он рассказал «КП в Коми», как прошли соревнования.

Фото Ирины Степановой

- Соревнования в Казани проходили в нескольких зачетах. Индивидуальный поиск в техногенном завале, индивидуальный поиск в природной среде и командный поиск, который был наиболее приближенным к реальности. Именно в последней дисциплине нам удалось завоевать второе место. Такой успех во многом стал возможен благодаря нашему тренеру - Ирине Степановой. Она, будучи профессиональным спасателем, грамотно выработала тактику проведения поиска и распределила зоны ответственности каждого волонтера. Благодаря слаженной командной работе и, конечно же, навыкам подготовленных собак нам удалось стать вторыми, уступив лишь сильнейшей команде из Казани, - рассказал Анатолий.

В Сыктывкаре волонтеры вместе с собаками тренируются не менее одного раза в неделю. Занятия проводятся либо в природных локациях недалеко от Сыктывкара - поля в районе Орбиты, Ручейной, на Красной горе, либо в техногенных локациях - это чаще всего заброшенные здания или развалины.

- Стараемся заниматься поиском каждую неделю по выходным, когда свободны волонтёры и кинолог. Также в будние дни по вечерам занимаемся с собаками послушанием ( послушание - это обучение собаки различным командам: сидеть, лежать, место, подзыв «ко мне», высылы к предметам, управление собакой командами на расстоянии). Дело в том, что недостаточно научить собаку искать людей. Ко всему прочему, она должна быть хорошо управляемой, воспитанной и на 100% приспособленной к жизни в обществе. Конечно, у волонтёров бывают свои дела и посещать абсолютно все занятия - невозможно. Но это не является критичным, пропущенное всегда можно догнать и доработать, - отметил волонтер.

Фото Анатолия Кораблева

Анатолий тренирует свою овчарку по кличке Шерлок. Иногда на занятиях он занимается с бордер-колли Пуля — собакой кинолога Ирины Степановой, с которой он и получил приз зрительских симпатий. «Шерлок ревнует, поэтому на занятиях старается еще больше», - говорит волонтер.

Занятие обычно длится около двух часов. На нем собаки учатся различать запах человека, понимать откуда он исходит (локализация запаха), обозначать найденного человека. Любое занятие с собакой должно быть увлекательным и интересным для нее. Кстати, сыктывкарские волонтеры уже участвовали в реальных поисковых выездах:

- Нас привлекали к поискам людей, потерявшихся недалеко от Сыктывкара. Особого волнения нет - мы просто выезжаем и пытаемся помочь. Леса у нас огромные и бескрайние, нужно понимать, что не каждый выезд будет заканчиваться успехом. Иногда бывает, что неизвестно точно куда ушел потерявшийся человек, поэтому приходится отрабатывать несколько локаций и очень большие площади, - подытожил Анатолий Кораблев.

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