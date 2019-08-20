Лисички, черника, малина: сколько стоят дары природы в Сыктывкаре

Нынешнее лето в Коми не спешит радовать сыктывкарских любителей тихой охоты. Если грибники из Воркуты выкладывают в соцсети снимки корзин, полных лесного урожая, то в окрестностях Сыктывкара хоть шаром покати. Должно же хоть каким-то усердным грибникам везти, решили мы, и отправились на местный рынок, чтобы пополнить кладовую лесными припасами. Сравнив точки продаж, «КП-Коми» узнала, где покупать дикоросы выгоднее.

Традиционный мини-рынок развернулся недалеко от площади Габова. В любой день недели и при любой погоде здесь можно встретить десяток продавцов, готовых предложить урожай с собственной дачи и лесные дары. Но нынче из грибов здесь можно найти только лисички. В грибном недороде собиратели отчаянно винят холодное и дождливое лето.

- В этом году грибов нет вообще! Люди ходят и по крупицам собирают только лисички. Иногда попадаются белые, но их, как правило, не продают, а оставляют себе, - рассказала жительница Верхней Максаковки Ирина.

Цены на чернику колеблются от 300 до 400 рублейФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Собеседница предложила выбрать товар, выложенный ею на самодельном прилавке, - бруснику, чернику, засоленные подгруздки. Литр красной ягоды она продавала по 250 рублей, черной – 300. Засоленные подгруздки нам представили как необычайный деликатес, который в магазинах стоит больше тысячи рублей. Но на рынке его готовы отдать за 750 рублей. При этом Ирина предупредила, что к вечеру у нее все раскупят и запоздавшим покупателям ничего не достанется. На прощание продавщица записала нам номер телефона, чтобы в будущем мы заранее заказывали у нее ягоды.

Оказалось, что на мини-рынке у площади Габова у новой знакомой были самые демократичные цены. У остальных продавцов черника стоила 350-400 рублей, брусника – 300, а солений и вовсе не нашлось. Из грибов удалось обнаружить только лисички, которые были собраны в районе поселка Краснозатонский. Их отдавали по 250 рублей за литр. Но три литра станут вашими за 600 рублей.

Также здесь можно купить малину (200 руб./л), крыжовник (300 руб./л). При этом местные продавцы советовали не брать грибы и ягоды в специализированных магазинах, где работают скупщики. Мол, грибы там отдают по завышенной цене, а черника там хранится так долго, что из нее вытекает весь сок.

Фото: Евдокия Терентьева

Однако мы все-таки посетили одну из таких точек. Цены в магазинах не сильно отличались от тех, что предлагали уличные торговцы, а за качество ручаться не беремся. В тоже время некоторые грибники предпочитают не выходить на рынок, а реализовывать свой товар через интернет. Заметим, что покупки для ценителей северных дикоросов цены там выйдут дешевле. Цены на грибы и ягоды на сайтах бесплатных объявлений намного ниже, чем у уличных торговцев и в магазине.

Несмотря на такое капризное лето, впереди грибников ожидает еще осень, которая может преподнести приятные сюрпризы.

Совет бывалого

Сыктывкарец Илья Костин

- Собирайтесь в лес с первыми лучами солнца. Капли росы оседают на шляпках гриба и делают их заметными. В дождливую погоду это правило уже не действует.

- В лес нужно хорошо экипироваться, чтобы не помешал ни дождь, ни ветер. Длинная палка в руках и лукошко довершат картину. Палкой удобно искать грибы среди опавшей листвы, а в корзинке трофеи тихой охоты не помнутся.

- Белый гриб чаще всего растет в хвойном лесу и среди заброшенных поселений и дорог. Подосиновик находят на лесных опушках, а подберезовик, что логично, - под березами и в березовом молодняке.

Цены

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