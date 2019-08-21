«Хор Турецкого» устроил с сыктывкарцами народное караоке

В Сыктывкаре празднование 98-летия Республики Коми началось с феерического выступления группы «Хор Турецкого». Коллектив в составе 11 человек во главе со своим основателем и лидером Михаилом Турецким провел для жителей столицы концерт на Стефановской площади.

Омрачить торжество мог дождь, который нагрянул в Сыктывкар под вечер, но прямо перед концертом тучи рассеялись, и гости праздника смогли насладиться уникальными голосами артистов. «Хор Турецкого» уже хорошо знаком нашему слушателю, ведь коллектив приезжал в Коми столько раз, что уже сами певцы с трудом могут посчитать количество своих визитов.

Концерт мог испортить дождь. но Сыктывкару повезло.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы были здесь минимум пять раз, - уверен участник группы Борис Грачев. - Впечатления от республики с каждым разом меняется в лучшую сторону. Города становятся ярче, появляется больше красок. Люди здесь всегда нас хорошо принимают. Вообще, именно когда приезжаешь в какие-то республики нашей страны, то чувствуешь особый прием. К сожалению, мы практически не успеваем близко познакомиться с Коми традициями. Для этого необходимо приезжать лично на долгое время.

В репертуаре группы присутствуют как отечественные и зарубежные хиты самых различных направлений, так и классические произведений мировой оперы.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкар «Хор Турецкого» привез уникальную караоке-акцию «Праздник Песни». Во время выступлении артисты уступают микрофон зрителю, а сам Михаил Турецкий частенько подсказывает публике строчки известных песен. Отметим, что в репертуаре группы присутствуют как отечественные и зарубежные хиты самых различных направлений, так и классические произведений мировой оперы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/727304" frameborder="0"></iframe> Хор Турецкого в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

Михаил Турецкий и концерт вел,и пел.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Концерт начался с символичной песни Льва Лещенко «Начало». Сначала сыктывкарский зритель стеснялся подпевать вокалистам, но потом вошел во вкус. После одной из песен на Стефановской площади начался дождь, но Михаил Турецкий успокоил публику, заверив, что сейчас он будет договариваться с небесной канцелярией. Стихия, будто услышав эти слова, успокоилась.

Со сцены прозвучало много иностранных песен, в том числе на итальянском языке. Композицию Джакомо Пуччини из оперы «Турандот» исполнили Эдвард Хачарян и Евгений Тулинов.

Композицию Джаоко Пучини из оперы «Турандот» исполнили Эдвард Хачарян.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сейчас вы услышите уникальную композицию. Такого еще на Стефановской площади не было. Произведение на итальянском с русским акцентом. Любимая музыка великого тенора Лучано Паваротти. Знаете такого? – обратился к публике артист. – Пришли дети. Надо показать им класс.

Самый низкий голос коллектива Евгений Кульмис порадовал зрителей исполнением бессмертного рок-хита Виктора Цоя «Звезда по имени солнце». Сыктывкарцы с удовольствием подпевали артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/727305" frameborder="0"></iframe> "Хор Турецкого" поздравил Коми с 98-летием.Ольга СОЛОВЕЙ

Евгений Кульмис порадовал зрителей исполнением бессмертного рок-хита Виктора Цоя «Звезда по имени солнце».Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- В Сыктывкаре даже мужчины поют. Это значит – хорошая экология в городе. Если экологии нет, то мужчина стоит еле-еле и держится за женщину, которая поет, - подметил Михаил Турецкий.

Кульминацией концерта стало исполнение песни «Пусть всегда будет солнце». Сначала артисты сами исполняли композицию, а затем стали приглашать на сцену детей. Почувствовать себя участниками «Хора Турецкого» захотели не меньше 20 юных сыктывкарцев.

- Иосиф Кобзон говорил, что если на концерт приходят дети, у тебя будет обеспеченная старость, - шутил Михаил Турецкий.

Некоторые ребята выбежали на сцену сразу же, а некоторым понадобилось время, чтобы со страхом в глазах дойти до сцены. Наиболее уверенные мальчики и девочки взяли в руки микрофоны и громко пел на всю площадь. После того, как композиция закончилась, певцы помогли юным артистам спуститься со сцены и найти своих родителей.

Кульминацией концерта стало исполнение песни «Пусть всегда будет солнце».Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Эти дети никогда не будут смотреть «Дом-2». Я уверен, - сделал неожиданный вывод Михаил Турецкий. - Спасибо их родителям, которые позволили им побывать на нашем концерте!

В этот вечер сыктывкарцы также услышали композиции Муслима Магомаева, русские народные песни, хиты группы «Мираж», и даже еврейскую песню «Хава нагила».

Зрителей не напугала мокрая погода.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В Сыктывкаре «Хор Турецкого» привез уникальную караоке-акцию «Праздник Песни».Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Прозвучали и песни времен СССРФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Группа пела вместе с сыктывкарцами.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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