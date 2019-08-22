Лучшие нефтяники работают в ЛУКОЙЛ-Коми

21 августа в Усинске прошли финальные соревнования X конкурса профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по направлению «Нефтедобыча».

После того, как 20 августа нефтяники показали знание теории, на следующий день наступило время выполнения практических заданий. Соревнования проходили на производственных площадках Усинского месторождения и Учебного центра усинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Конкурс в третий раз проводился в Усинске, и впервые – в международном формате:

Открывая церемонию награждения, начальник Департамента добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин отметил, что конкурс стал настоящим праздником труда. Отдельная благодарность прозвучала в адрес организаторов мероприятия.

– Уверен, что мы все увезем с собой частичку тепла из гостеприимного Усинска, – подчеркнул Азат Хабибуллин.– Все участники конкурса показали достойный профессиональный уровень, но команда ЛУКОЙЛ-Коми была практически вне конкуренции.

Соревнования X конкурса профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» проходили в пяти номинациях.

Яркий пример профессиональной настойчивости продемонстрировал оператор по добыче нефти и газа Денис Ануфриев, который на прошлом конкурсе занял третье место и сразу заявил о стремлении стать первым. И свое обещание сдержал. Кроме этой профессии, за нефтяниками ЛУКОЙЛ-Коми также первые места еще в пяти номинациях конкурса. В номинации «Электрогазосварщик» представитель предприятия уверенно лидировал, но потерял преимущество из-за досадной ошибки, обусловленной разве что волнением, и уступил коллеге из Перми.

Призовое место заняли и наши земляки, представлявшие предприятие в состязании нештатных аварийно-спасательных формирований. Эти профессиональные соревнования проходили на специализированном полигоне в Астрахани.

Специалисты ЛУКОЙЛ-Коми заняли призовое место в состязании нештатных аварийно-спасательных формирований.

– Успехи нашей Компании – это результат коллективной работы профессионалов, – отметил в своем выступлении генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. – Сегодня в летопись компании будут внесены имена новых победителей, тех, кто по праву заслужил носить звание лучших в своей профессии. Динамика ваших результатов впечатляет, и мы с вами достигаем все новых и новых высот.

Приветствия прозвучали также от представителя Международной ассоциации профсоюзных организаций ЛУКОЙЛа Александра Фролова.

Конкурс в третий раз проводился в Усинске, и впервые – в международном формате. Участие в нем приняли команды ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».

"Сегодня в летопись компании будут внесены имена новых победителей, тех, кто по праву заслужил носить звание лучших в своей профессии", - отметил гендиректор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев.

Победители X конкурса профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» «Лучший по профессии» по направлению «Нефтедобыча»:

«Оператор по добыче нефти газа» – Денис Ануфриев (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» – Леонид Кубасов (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Оператор товарный» – Наталия Маслова (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Машинист компрессорных установок» – Станислав Савицкий (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Машинист технологических насосов» – Алексей Чупров (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – Влас Бочков и Дмитрий Волк (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

«Электрогазосварщик» – Радик Суфияров (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»).