2019-08-22T18:05:40+03:00
Общество

Известный американский брейк-дансер рассказал сыктывкарским танцорам об умной тренировке

Брайан Пистолс провел мастер-класс в столице Коми
Дарья ЮДИНА
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Брейк-дансер из США оценил уровень сыктывкарских танцоровБрейк-дансер из США оценил уровень сыктывкарских танцоровФото: Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкар на короткий тур приехали четыре известных в хип-хоп культуре американца: Лорд Финесс — рэпер, битмейкер и диджей, основатель легендарной андеграундной рэп-команды «D.I.T.C.»; Динко Ди — рэпер, основатель группы «Leaders of the New School», работавший с музыкантом Баста Раймс; Брайан Пистолс — брейкдансер из команды «Del Fuego Wolfpack»; Ангелина Виллалобос — художница граффити. Один из них — Брайан Пистолс — провел для сыктывкарских танцоров мастер-класс.

Зарубежные гости приехали к нам в рамках проекта «Next Level».

— «Next Level» подразумевает культурный обмен. Название проекта совпадает с названием организации, которую представляют приехавшие сюда из США хип-хоперы. Россию в этом проекте представляет «Hip Hop Союз». Союз уже осуществил множество подобных обменов. Сейчас одна из наших миссий — привозить иностранные проекты не в столицы, а в другие города России. В прошлом году мы были в Вологодской области, в Белгороде. В этом году ребята после Сыктывкара поедут в Архангельск, объяснил один из организаторов и член «Hip Hop Союза» Лев Шишов.

Брайаан Пистол рассказал сыктывкарцам об умной тренировке Фото: Дарья ЮДИНА

Брайаан Пистол рассказал сыктывкарцам об умной тренировкеФото: Дарья ЮДИНА

Для Сыктывкара участники «Next Level» приготовили мастер-класс и концерт. На мастер-классе танцор брейкинга Брайан Пистолс оценил уровень сыктывкарцев и научил принципам умной тренировки.

С нашими танцорами американский брейк-дансер познакомился ещё до начала мастер-класса: он прошелся по залу, пока Динко Ди и Лорд Финесс настраивали музыкальное оборудование. Потанцевав в каждом круге, Брайан Пистолс отметил, что сыктывкарские танцоры «умом нацелены в правильном направлении».

Мастер-класс начался с вопросов: участникам было интересны ответы брейк-дансера с 18-летним стажем. Темой одного из вопросов были тренировки:

— Когда я был молод, я тренировался постоянно как можно больше. Но возраст заставляет платить по счетам, со временем тело восстанавливается дольше. Кроме того, когда становишься старше, в жизни появляются важные вещи и помимо танцев. Поэтому продолжительность тренировок уменьшается, ответил гость из США.

Брайан Пистолс посоветовал танцорам перед тренировкой составлять план: можно отдать время на отработку новых движений или устроить взрывную тренировку с максимальной отдачей энергии. Уже отработанные движения, по мнению американца, нужно оставлять на финал и при этом стараться их делать чисто, красиво и со стилем.

На неформальном занятии сыктывкарские танцоры показали, на что способны Фото: Дарья ЮДИНА

На неформальном занятии сыктывкарские танцоры показали, на что способныФото: Дарья ЮДИНА

На мастер-классе Брайан Пистолс также рассказал об ошибках и страхах перед выступлением:

— Когда полюбите свой танец, свое ощущение от него, вы достигнете высшего уровня мастерства. Не бойтесь ошибиться. Неважно, выиграли ли вы или проиграли на баттле: настоящий брейк-дансер любит танец всегда.

В конце мастер-класса Брайан Пистолс предложил собравшимся станцевать в кругу. Хип-хоперы выходили и показывали свои умения под живую музыку от Лорда Финесса и Динко Ди.

Мастер-класс завершился танцами в кругу под музыку Динко Ди и Лорда Финесса Фото: Дарья ЮДИНА

Мастер-класс завершился танцами в кругу под музыку Динко Ди и Лорда ФинессаФото: Дарья ЮДИНА

В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» американские хип-хоперы отметили, что хотели бы вернуться в Сыктывкар:

— Здесь очень теплые люди и атмосфера. Когда мы зашли в зал и увидели танцующих людей, мы ощутили силу их духа. От их танцев осталось впечатление заинтересованности, взаимодействия и сотрудничества. Если бы мы ещё раз приехали в Сыктывкар, мы бы больше пообщались с местным хип-хоп сообществом, чтобы позаниматься всеми элементами: диджеингом, рэпом, граффити, брейк-дансом.

После сегодняшнего вечернего концерта в клубе «Маяковский» американские хип-хоперы хотят посетить наших гостей: они отправятся в Архангельскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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