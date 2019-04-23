Станцевали картину и рассказали о "лошадиной" работе танцоров: в Сыктывкаре выступил театр "Балет Москва"

Визуализация картины в танце и хореографическая исповедь артистов балета продолжили фестиваль "Сыктывкарса тулыс". Вчера на столичной сцене были даны два одноактных хореографических спектакля в исполнении артистов театра "Балет Москва" - это постановки "Транскрипция цвета" и "Эквус". Стараниями приезжих танцоров сыктывкарский зритель оценил эстетику балета XXI века.

Артисты балета воплотили на сцене хореографические вариации, навеянные картиной художника-авангардиста Ласло Мохой-Надя "Конструкция А II"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Завораживающая танцевальная постановка "Транскрипция света" открыла первое отделение концерта. Отправной точкой к спектаклю послужила картина венгерского художника-авангардиста Ласло Мохой-Надь "Конструкция А II". Проще говоря, артисты балета станцевали произведение изобразительного искусства. Цветовое решение сценографии и костюмов танцовщиков основаны на цветах, использованных художником в полотне. В плавных и гибких линиях танца, созданных посредством сложных пластических композиций, отражена драматургия и характер цветов творения Ласло Мохой-Надь, из которых самый сильный - красный, менее устойчивый - желтый, самый робкий - белый.

Хореограф перенес на сцену драматургию цветов: красный - самый сильный, менее устойчивый желтый и робкий белый.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Общеизвестно, что каждый художник апеллирует к собственному внутреннему миру. Вот и создатели "Транскрипции цвета" попытались постичь психологию венгерского авангардиста, дополняя его внутренние размышления собственными творческими идеями. Рисунок танца усложнялся за счет декораций. Полупрозрачный занавес, разделивший сцену на две части, служил то зеркалом, то небосводом, то символом водной стихии. Впрочем, каждый зритель, по задумке постановщика, воспринимал танец на собственном эмоциональном уровне, каждый видел личные образы.

Замысел художника хореограф воплотил на сцене, используя самые разные приспособления. В ход даже шли комнатные вентиляторы.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Над созданием балета трудилась международная команда - хореограф Хуано Аркес, драматург Фабьен Вегт и художник по костюмам Оливер Халлер из Голландии, за световое решение отвечал российский художник по свету Константин Бинкин. Музыкальной основой для визуализации графического шедевра послужила музыка американского композитора Джона Адамса.

- Мы приглашаем хореографов из разных стран мира, нам интересно расширять географию специалистов, которые готовы творить на нашей сцене. Хореографы ставят спектакли исключительно для балетной труппы нашего театра, то есть это эксклюзивные постановки. При этом танцовщики должны быть готовыми к сотворчеству, нередко хореографы ждут от артистов балета интересных идей и импровизаций, - рассказала Елена Тупосева, директор театра "Балет Москва".

Прозрачный намек на лошадиный труд танцовщиков.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Вечер продолжился спектаклем "Эквус" - танцевальной исповедью артистов балета. "Эквус" в переводе с латинского означает лошадь, и это прямо указывает на каждодневную "лошадиную" работу артистов балетной труппы. Спектакль изобилует непрозрачными намеками на изнурительный труд танцоров: нередко сами артисты фырчали, как лошади, подползали на четвереньках к ведрам, чтобы напиться воды. В отдельных сценах на площадке появлялись балетные станки, возле которых выполняли привычную разминку изможденные танцоры. Физические нагрузки на пределе возможностей точно характеризовала музыка российского композитора Алексея Айги.

Спектакль "Эвкус" повествует о закулисье балетной труппыФото: Алиса КОЗЛОВА

- Этот балет - визитная карточка нашего театра, с ним мы гастролируем по всей стране. Нас узнают благодаря этой постановке. В работе над балетом участвовали штатные сотрудники театра - это хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатов, - отметила в беседе с "КП в Коми" директор театра.

В гармоничном танцевальном ансамбле выступили артисты из России, Израиля, Японии и ШвецииФото: Алиса КОЗЛОВА

Вчерашний вечер балета подтвердил международный статус фестиваля "Сыктывкарса тулыс". На сцене выступали артисты из России, Израиля, Швеции и Японии.

Фестиваль продолжится 24 апреля оперой в театрализованном исполнении "Орфей и Эвридика".